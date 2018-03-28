家庭医生签约，要数量更要质量

打个电话，家庭医生就上门服务，这种“高档生活方式”，而今正走进寻常百姓家。从2016年7月1日起，我市开展家庭医生签约服务工作，截至去年12月底，全市家庭医生签约人数达541.6万。

打个电话，家庭医生就上门服务，这种“高档生活方式”，而今正走进寻常百姓家。

从2016年7月1日起，我市开展家庭医生签约服务工作，截至去年12月底，全市家庭医生签约人数达541.6万。

与私人医生不同，家庭医生是通过签约的形式与居民建立稳定的契约服务关系，为居民提供个性化的医疗保健服务，服务内容包括电话健康指导、用药安全指导、慢性病防治教育普及等。家庭医生签约服务质量如何？群众是否满意？记者进行了调查。

1 服务：小病在家治，大病享“绿色通道”

前不久的一个早晨，老城区青年宫社区卫生服务站的医生刘红英被一阵急促的手机铃声叫醒，手机里传来一个男孩儿的声音，说他爸爸突然胸闷、胸痛，还头晕、恶心。

去年8月，刘红英与男孩儿的爸爸林先生签约。根据男孩儿描述的症状，她判断林先生突发心肌梗死。

经验丰富的刘红英急忙指导男孩儿，让他拨打急救电话、带上家庭医生服务协议书。随后，林先生被送到洛阳市中心医院，凭借协议书，不用排队挂号，通过“绿色通道”直接接受了心内科医生的检查治疗。

“青年宫社区与市中心医院和市第一人民医院签有协议，社区签约居民在这两家医院就诊时可优先得到检查，并预约住院床位等。”刘红英说，住院期间，她还多次到医院看望林先生，并提醒一些注意事项。

签约居民除了可以使用医院的“绿色通道”，还能获得基本医疗和公共卫生服务。同是青年宫社区的65岁老人张选娣，患有高血压、糖尿病。自签订家庭医生服务协议以来，每隔3个月，刘红英就对她进行随访，仔细询问老人身体、用药和饮食情况，并给予指导。

此外，家庭医生还为0至6岁儿童提供预防接种服务，为0至3岁儿童提供随访和体格检查服务，为4至6岁儿童、65岁及以上的老年人每年提供1次免费体检服务等。

截至去年12月底，我市家庭医生签约人数达541.6万。其中，0至6岁儿童签约人数51.6万，高血压患者签约人数49.38万，糖尿病患者签约人数14.78万，农村建档立卡贫困人口签约人数43.88万等。

2 探索：创新签约方式，提供个性化服务

从2016年至今，我市积极推进家庭医生签约服务，在签约服务的方式、内容、激励机制、技术支撑等方面进行了探索。

在西工区市府院社区卫生服务中心，社区居民方女士用手机扫二维码，免费下载了“家庭医生居民端”APP。通过这个APP，她在手机上选择了家庭医生团队，并很快得到了家庭医生的签约回复。她还能在手机上和家庭医生进行健康咨询和预约看病。

居民通过APP可在手机上和家庭医生签约，这是我市日前推行家庭医生签约的新模式。西工区市府院卫生服务中心相关负责人介绍，此举旨在借助互联网平台，让居民不出家门就能和家庭医生签约。

同时，该社区卫生服务中心还将实行签约家庭医生有偿服务模式。“我们上门为行动不便的老年人、慢性病患者等提供居家护理服务，这种有偿的服务模式正好可以满足他们的特殊治疗和护理需求。”该负责人表示。

今年2月，我市推出“家庭医生签约服务包”，包括“基础包”“中级包”“高级包”。“高级包”面向有个性化需求的人群，提供中医“治未病”、家庭病床、居家护理、远程监测，以及特定人群和特殊疾病的健康管理等服务，并收取一定的费用。

3 问题：人员严重不足，“签而不约”现象普遍存在

也有不少市民表示，自己及身边朋友虽然已和家庭医生签约，但几乎不找家庭医生就诊。记者走访发现，这种“签而不约”的现象普遍存在。

60多岁的退休工人常宁说，他已和家庭医生签约，但只接过一次电话回访，从没有家庭医生“上门诊疗”，没有达到预期的效果。有市民表示，他们担心社区医生医术不精湛，家人一有头疼脑热都选择到大医院就诊。

群众有意见，基层医疗机构也有一肚子“苦水”。

在我市某社区卫生服务站，随处可见关于家庭医生的宣传展板。然而，这里的负责人介绍，服务站里只有2名家庭医生，不仅要为2000多名居民提供日常诊疗和基本的公共卫生服务，还要为居民建立电子健康档案，进行健康教育宣传、预防接种等，他们忙得不可开交。此外，提供社区卫生服务待遇低，缺乏吸引力，造成人才短缺问题日益突出。

目前，我市基层卫生人员普遍较少，普通的社区卫生服务站一般只有2到3名全科医生，而他们的签约居民有上千人。根据规定，家庭医生要为这些签约居民提供慢性病长处方管理、家庭护理等服务。对大多数家庭医生来说，他们还要负责居民的日常诊疗等，为签约居民提供更多的服务并不现实。

此外，也有社区医生表示，家庭医生“上门诊疗”时，出了医疗事故，责任难以界定，这也是他们忧心的地方。

4 对策：建立激励机制，构建就医新格局

家庭医生是我市分级诊疗制度建设的关键一环，在构建“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的就医新格局中，扮演着重要的角色。

今年2月，我市出台的《洛阳市家庭医生签约服务实施方案》强调，进一步调动“需方”和“供方”积极性，提升签约服务水平。

在“需方”，我市将拓展服务内容，优化服务流程，完善服务模式，主动向签约居民提供上门服务、错时服务、预约服务，让签约居民享有预约转诊、用药衔接、医保支付和健康管理等方面的优惠政策，增强群众主动签约的意愿。

在“供方”，我市将研究制定中、高级职称医师到基层医疗卫生机构工作的补贴政策；赋予家庭医生团队一定比例的医院专家号、预约挂号、预留床位等资源。另外，我市将在编制、人员聘用、职称晋升、收入分配等方面向全科医生倾斜，增强全科医生的职业吸引力，加快全科医生队伍建设。

在洛阳师范学院商学院院长刘玉来看来，我市家庭医生签约服务尚处于起步阶段，还存在着一些困难和问题。他建议相关部门多方配合、多策并举，制定家庭医生签约服务支持性政策，稳步、科学推进家庭医生签约服务，提高居民对家庭医生签约服务的感受度和满意度。同时，鼓励在三甲医院工作过的离退休医务人员，加入社区家庭医生队伍，提升服务水平。（洛阳日报记者 高峰 文/图）