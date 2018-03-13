新安31个重大项目集中开工

24日，新安县今年第一季度31个重大项目集中开工。

24日，新安县今年第一季度31个重大项目集中开工。

此次集中开工的项目总投资55.25亿元。其中，百城提质项目18个，总投资22.23亿元；工业项目4个，总投资10.4亿元；教育项目4个，总投资16.04亿元；基础设施项目2个，总投资3.38亿元；林业生态项目2个，总投资2.34亿元；扶贫项目1个，总投资8600万元。

在开工的项目中，不乏经济、社会、生态效益好的优质项目，将对新安县产业转型、生态建设、百城提质、脱贫攻坚等起到积极作用。其中，洛新产业集聚区的洛阳德野专用车辆有限公司房车改装项目，投产后将实现年改装高端旅行越野房车500台；沿涧河洛新至函谷关段国土绿化项目，绿化区域全长10余公里，将形成洛新生态绿廊；打捆开工的18个百城提质项目涉及市政道路提升、公厕革命、立体停车场建设、涧河治理、城北公园提升等，建成后将提高县城建设水平，提升城市品位。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 许金安）