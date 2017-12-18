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洛吉快速通道黄河大桥明起全面通车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-30 09:05

　　黄河大桥飞跨在黄河上

　　从明日起，洛吉快速通道黄河大桥(以下简称黄河大桥)全面通车，实现双向4车道通行。您再往返市区和吉利区不妨体验一下这个新通道。

　　1 体验双向4车道，有人回家省半小时

　　得知黄河大桥将全面通车的消息，记者第一时间前去体验了一把。

　　记者在现场看到，该桥西半幅各项通行设施已基本完备，工作人员正在东半幅施画地面标线，两幅桥面被混凝土结构隔开，有些类似大家熟悉的王城大桥。黄河大桥西半幅已于今年2月1日试通行，不少频繁往返市区和吉利区的市民已享受到该桥的便利。

　　摄影记者航拍记录了黄河大桥及周边的美景。黄河两岸郁郁葱葱，一派春日美景，黄河大桥笔直横亘在黄河上。大桥上，不少市民在看风景，家住吉利区白坡村的村民程永盛很激动：“以前去市区要绕行高速或老黄河桥，新桥通车后，我回家的时间缩短了半个小时。”

　　施工单位有关负责人提醒，由于照明等基础设施尚未安装完毕，黄河大桥31日开始双幅通行后，市民在夜间通过时仍需谨慎慢行。

　　2 惊喜扫扫桥墩二维码，您也可以是“监理”

　　每项工程都有监理，负责对工程质量、进度等进行监督，在黄河大桥每个人都能成为“监理”。

　　如果您走到桥下会看到，每个桥墩上都贴有一个二维码。项目负责人范小虎介绍，这是我市工程建设领域首次将二维码扫一扫功能应用于现场施工，主要是为了保证工程的质量。任何人拿手机扫一扫桥墩上的二维码，就可以读取该桥墩的结构尺寸、混凝土强度、施工日期、建设负责人等信息，日后在养护、维修时也十分方便。

　　在修建大桥时，施工人员还用上了“BIM电脑模拟技术”。在大桥的每一环节正式施工前，专业人员都会在电脑上建立一个立体的模型，对施工过程进行全程模拟。范小虎说，这就相当于施工人员在实际操作时已经是二次施工，有了一定的施工经验，避免了返工等情况的发生。

　　3 揭秘外表平平无奇，建设难度可不小

　　黄河大桥南起孟津县白鹤镇霞院村东，北至吉利区白坡村，全长4200米，桥宽25米，双向4车道，设计时速80公里。

　　该桥从2014年年底正式动工，整个建设过程3年多，这跟它的建设难度有直接关系。范小虎说，施工过程中有两大难点，一个是桩基施工，另一个是“大型现浇T构”。

　　范小虎介绍，由于大桥下部的河槽及河漫滩上卵石分布广泛，加上大桥位于黄河中游，水流湍急，施工人员只有在每年12月至次年3月黄河枯水期，在河槽中向下开挖5米至6米，将卵石层清除之后，再用钢板将桩基底部围起来才能进行施工，技术难度大。

　　所谓“大型现浇T构”就是采用混凝土现场浇筑的横截面为T形的梁。根据设计方案，大桥中部有两个对称的现浇T构，每个约60米长，重量很大。由于河道内的地基条件差，该结构大梁梁底的坡度很大。建设时，施工单位通过精心计算，最终解决了诸多难题。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 周霖/文 记者 杜卿/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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