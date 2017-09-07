洛阳市城郊森林公园建设实现城区、县域全覆盖

宜阳锦屏山森林公园

汝阳凤凰山森林公园休闲栈道

春天，是一本彩色的书。

走进市区南郊的龙门山森林公园，黄的迎春花，红的桃花，绿的柳叶，白的梨花，姹紫嫣红，移步换景；

来到嵩县玉皇山森林公园，脚下林木吐绿、春花盛放，远方陆浑湖碧波万顷、水天一色，令人心旷神怡；

登上宜阳锦屏山森林公园，岩石缝里遍植新苗，山峦之上营建游园，城市布局尽收眼底，蔚为壮观。

…………

近年，全市城郊森林公园建设和提升蔚然成风，“绿园”规模20余处，实现城区、县域全覆盖，成为人们走进森林、体验自然的重要区域。

森林公园力求自然

过去，宜阳城南的锦屏山坡大沟深、生态脆弱。短短几年时间，荒山绿化超过2万亩，水泥路铺到了山顶，电网架到了山脚，水也提灌到各个山头。“真叫一个‘旧貌换新颜’。”驻足观看公园建设前后对比图，游客不禁感叹。

在宜阳县林业局局长周先强看来，森林公园重在自然，要以自然为美，尊重自然，突出自然野趣，切忌千篇一律，避免人工化、园林化过重的建设。

近年，锦屏山绿化依山就势、因地制宜，优先使用乡土树种，打造多树种、多层次、多色彩的森林结构和森林景观。“林果坐底，富民；彩色缠腰，景美；松柏封顶，长青。”周先强说。不出两年，一幅绿树成荫、层次分明的生态画面将呈现在人们眼前。

如今，各地建设提升森林公园，一方面盘活了城镇周边的荒山、滩涂资源，另一方面树立山、水、林、田、路等要素“一盘棋”的思想，严格控制开发建设强度，以生态保护和修复为主，打造了各具特色的生态屏障。

服务功能重在提升

经过几十年营造林，汝阳凤凰山林木密布，郁郁葱葱。然而，囿于设施滞后、功能欠缺，公园常被群众调侃“看起来很美”。

今年，汝阳全面启动凤凰山森林公园提升工程，规划建设森林步道、观景平台、停车场等基础设施，更好满足居民休闲、健身的需求，真正让群众亲近森林。“设施和建筑的材质、色彩、风格、规模，都力求与自然环境相协调。”汝阳县林业工程师董于说。

如今，沿着新铺就的木栈道拾级而上，光线透过树枝斑驳地打在脸上，一种清新舒畅的感觉油然而生，大家直言：“感觉来了。”

近两年，我市将城郊森林公园提升纳入国土绿化范围，同步规划、同步推进，全面完善休憩健身设施，加强安全环卫管理。同时，积极拓展森林公园科普教育功能，普及生态知识，传播生态文化。

建管并重方能持续

森林公园建设是一项系统工程。如今，我市已经基本建立“政府主导、林业主管、部门协作、市场参与、共建共享”的建设格局，形成发展城郊森林公园的强大合力。

以嵩县玉皇山森林公园建设为例，当地政府统一规划布局，再由林业、交通、水利等部门分别主导造林作业、路网环通、提水泵站建设等工程。正是众人拾柴、集中攻坚，玉皇山才一天一个样，成为当地城市建设的样板区。

再比如，市区南郊龙门山、孟津县凤凰山、高新区莲花池等森林公园，则是依托区位优势，吸引市场资本参与，发展花卉苗木、生态旅游等绿色产业，实现生态效益、经济效益的双赢。

城郊森林公园是普惠的公共生态产品。我市始终坚持公益性原则，全部免费开放，使公园成为群众休闲、游憩、户外活动的生态空间。

在实践中，各地还成立了相应的森林公园管理机构，承担林木养护、运营管理、防火安全等工作，确保城郊森林公园建得成、管得住、用得好，让人们共享生态建设成果。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 晓航 艳梅 文/图）