本月“中原文化大舞台”演出落幕

29日晚，伴随着杂技《洛阳百戏文化精品展演》在洛阳隋唐百戏城演艺大剧院精彩落幕，我市2018年“中原文化大舞台”活动3月的3场惠民演出全部结束。

29日晚，伴随着杂技《洛阳百戏文化精品展演》在洛阳隋唐百戏城演艺大剧院精彩落幕，我市2018年“中原文化大舞台”活动3月的3场惠民演出全部结束。

“中原文化大舞台”活动结合“百姓文化洛阳云”公共文化数字平台在线售票，3月首场豫剧门票免费，后两场杂技表演在线购票每张2.5元。便捷的购票方式、优惠的门票价格、优质的演出活动，今年的“中原文化大舞台”活动受到了市民的热烈欢迎。

“两块多钱就能看到这么酣畅淋漓的杂技表演，真是实惠。”市民郭女士笑着说，她在“百姓文化洛阳云”公共文化数字平台上在线购买了两张门票，带着母亲享受文化惠民的美好生活。

“百姓文化洛阳云”相关负责人表示，今后该平台将汇聚更多文化资源，让群众通过平台实现全市文化活动的在线预订、购票，享受到更全面的公共文化数字服务。

“中原文化大舞台”活动是我市文化惠民工程的一项内容，通过政府购买服务、吸收社会力量参与等方式，推出公益性、低票价舞台演出等活动，进一步丰富群众的文化生活。（洛阳日报记者 朱艳艳）