洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

淘汰的旧家电该如何处置？再利用可变废为宝
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-30 08:33

　　随着市民家中家电的更换频率越来越高，问题也随之而来——那些被淘汰的家电该如何处置？

　　28日，市环保局组织市民来到位于孟津县的中再生洛阳投资开发有限公司，了解废旧家电如何变废为宝，这也是第一批全国环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放活动中的一项。

　　记者在拆解车间看到，工人们正在用电动工具拆解电脑主机，卸下主板、硬盘、风扇等部件，然后将硬盘和主板收集起来，等待下一步处理。

　　该公司相关负责人说，电视、电脑显示器外壳经机器打碎、自动化验、添加所需原料后，变成比小米略大的塑料颗粒，然后把它们送到相关厂家，制成家电外壳、汽车内饰等。

　　“家里的废旧家电通过什么渠道才能变废为宝？”参加活动的周女士问。市环保局相关负责人说，将废旧家电回收利用，不仅能降低家电中重金属污染环境的风险，还能节约资源，降低能耗。需要提醒的是，废旧家电回收难度较大，为避免造成二次污染，市民最好选择大型家电卖场等正规渠道。（洛阳晚报记者 潘立阁 通讯员 翟倩然）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]中风后吞咽功能障碍，护理很重要！
  • ·[健康]晨起的第一件事，你是先刷牙还是先喝水？
  • ·[健康]春天是最佳断奶季？洛阳专家称无此一说！
    		•
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
        拥有幸福美满的家庭，是世间男女的心愿，离异人士一样渴望拥有幸福婚姻，只不过，他们在这条路上走得更加坎...
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
  • ·洛阳八旬老人自学成才 “变废为宝”送邻里
  • ·以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 4月10日起途经洛阳列车有变 新增开往...
  • 洛阳市城郊森林公园建设实现城区、县...
  • 今年牡丹文化节绕行、限行方案即将出...
  • 洛阳将提升龙门和白马寺两大“名片”...
  • 洛阳人注意！4月10日起车顶或车尾处贴...
  • 提醒！洛阳交警清查车顶“蜘蛛侠” 不...
  • 洛吉快速通道黄河大桥明起全面通车
  • 洛阳王城公园牡丹连片绽放
  • 关于2018年清明节放假安排的通知
  • 开元湖音乐喷泉下周二开始表演
    		•
    百姓呼声
    洛河洛神浦橡胶坝海鳗出现水毁，暂无法蓄水
    洛阳市对光伏发电有什么样的补贴政策？
    精彩图片
    栾川汉子夜晚路边捡巨...
    首台国产钢轨铣磨机器...
    伊川温氏民居（探寻河...
    洛浦公园：提升设施迎节会
    精彩热帖

    小手绘春天

    春花烂漫

    多彩的生活

    公园大棚牡丹开花
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605