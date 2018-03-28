淘汰的旧家电该如何处置？再利用可变废为宝

随着市民家中家电的更换频率越来越高，问题也随之而来——那些被淘汰的家电该如何处置？28日，市环保局组织市民来到位于孟津县的中再生洛阳投资开发有限公司，了解废旧家电如何变废为宝，这也是第一批全国环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放活动中的一项。

随着市民家中家电的更换频率越来越高，问题也随之而来——那些被淘汰的家电该如何处置？

28日，市环保局组织市民来到位于孟津县的中再生洛阳投资开发有限公司，了解废旧家电如何变废为宝，这也是第一批全国环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放活动中的一项。

记者在拆解车间看到，工人们正在用电动工具拆解电脑主机，卸下主板、硬盘、风扇等部件，然后将硬盘和主板收集起来，等待下一步处理。

该公司相关负责人说，电视、电脑显示器外壳经机器打碎、自动化验、添加所需原料后，变成比小米略大的塑料颗粒，然后把它们送到相关厂家，制成家电外壳、汽车内饰等。

“家里的废旧家电通过什么渠道才能变废为宝？”参加活动的周女士问。市环保局相关负责人说，将废旧家电回收利用，不仅能降低家电中重金属污染环境的风险，还能节约资源，降低能耗。需要提醒的是，废旧家电回收难度较大，为避免造成二次污染，市民最好选择大型家电卖场等正规渠道。（洛阳晚报记者 潘立阁 通讯员 翟倩然）