洛阳市旅发委：多措并举营造良好旅游环境

牡丹文化节临近，市旅游部门多措并举规范旅游市场秩序，不断提升旅游服务水平，营造舒心、放心的旅游环境。 牡丹文化节临近，市旅游部门多措并举规范旅游市场秩序，不断提升旅游服务水平，营造舒心、放心的旅游环境。 为进一步提升来洛游客的旅游满意度，市旅发委对全市导游人员进行专题培训，培训内容涉及导游人员素质及服务规范、导游应急处理能力等，着力提升导游人员的安全知识、专业技能，促进我市旅游服务进一步规范化、制度化。 保障游客安全是旅游工作的重中之重。市旅发委在全市旅游行业开展旅游安全生产月活动，对全市旅游行业单位持续开展全方位、拉网式检查，消除安全隐患。同时，对虚假广告、价格欺诈、非法经营等行为进行重点检查，优化我市旅游市场环境。 此外，市旅游部门还将加强与工商、公安、质监等相关部门联动，严厉打击欺客宰客、黑车黑导等现象，维护游客权益；优化旅游景区周边及沿途环境，完善景区旅游标准化建设；在洛阳火车站、洛阳龙门站、飞机场、各高速公路出入口等设置旅游信息服务亭，并启动假日旅游指挥中心等旅游服务平台，为游客提供全方位服务。（洛阳日报记者 戚帅华）