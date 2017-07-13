洛阳环卫部门全力提升市容“颜值”

昨日上午，涧西区环卫局按照最新机械化作业要求，对辖区主次干道、背街小巷等进行全面清洗，着力营造整洁、有序、文明的市容市貌。

涧西区环卫部门进行清洁城市洒水作业 记者 李东慧 摄

编者按

近日，市委书记李亚在全市文明城市创建暨百城建设提质工程工作现场推进会上强调，要广泛开展“五项治理”，扎实推进文明城市创建，把推进文明城市创建作为推动城市内涵式发展的重要任务，坚持以文明为引领、以共建为原则、以民生为根本、以目标为导向，着力满足人民日益增长的美好生活需要。随后，我市出台“五项治理”百日攻坚行动实施方案，对交通秩序“治乱”、市容卫生“治脏”、生态环境“治污”、违章建筑“治违”、公共服务“治差”工作进行全面部署。

今起，洛阳日报开设《“五项治理”百日攻坚 共建幸福宜居洛阳》专栏，实地走访“五项治理”现场，了解工作进展，倾听群众心声，助力“五项治理”顺利推进，让群众看到实实在在的变化、感受到实实在在的好处。敬请关注。

昨日上午，涧西区环卫局按照最新机械化作业要求，对辖区主次干道、背街小巷等进行全面清洗，着力营造整洁、有序、文明的市容市貌。

与涧西区一样，自即日起，我市环卫系统将开展市容卫生“治脏”专项行动，以提升道路感观度、清除卫生死角、完善环卫设施、提升服务水平等为主要内容，喜迎即将到来的牡丹文化节，打造整洁亮丽的市容环境。

重点区域机械作业责任到人

我市将建立重点区域道路机械化作业责任制，将道路洗扫、人行道冲洗、捡拾保洁、垃圾收运等全面责任到人，坚持每天实施冲洗去尘、湿扫清尘、喷雾降尘，确保主次干道尘土残量小于每立方米5克。同时，我市还将增加城市出入口、环线道路及保通道路的作业频次，利用人工精细清扫、车辆精准洗扫等措施，确保保通道路即保通行又保本色。

按照计划，从即日起至4月10日，城市区将组织开展2次以上城市大清洁活动，实现路面无浮土、设施无灰尘、道牙无积泥、视线范围内无杂物。

背街小巷清扫标准再提升

在抓好主次干道机械化作业的同时，我市还将全面提升支路、背街小巷、城中村及城乡接合部的环卫作业标准。下一步，环卫专业队伍及外包的背街小巷、城中村及城乡接合部道路作业标准，要和主要道路保持一致，各城市区环卫部门的小型机械化作业车辆将进一步向支路、街巷延伸作业，确保背街小巷机械化作业率在85%以上。

环卫设施全面提升改造

今年牡丹文化节开幕前，我市将对市区道路沿线的果皮箱进行全面排查，对外壳锈蚀、内胆缺失等残缺破损的果皮箱进行全面更换，确保城市道路果皮箱完好率保持在98%以上。

同时，环卫部门将加强垃圾中转站管理，减少收集过程对交通、行人的影响；强化对人力垃圾运输车辆的监管，确保不出现跑、冒、滴、漏现象。

夜间垃圾收集时间延长

我市将开展夜间生活垃圾专项治理，由各城市区环卫部门推行上门服务，协同城管执法队伍，对私拉乱倒垃圾的商户及个人严管重罚。同时，今年4月10日至5月10日，中心城区摊点群、夜市一条街、人员密集区域等夜间垃圾收集、人工保洁作业，将全部推迟至晚11时。

每周开展城市清洁行动

按照计划，每周五城市区各单位、各辖区将积极组织开展城市清洁行动，全员上岗、全面行动、全城“洗澡”，重点清掏绿化带及果皮箱底部积存垃圾，清理道路、广场等公共区域卫生死角。

同时，各环卫部门每周五晚将对公厕、垃圾中转站及环卫公共设施进行集中大扫除，对人行道、非机动车道、机动车道和道路两侧的广场、道牙、隔离桩等进行统一冲洗，提升道路洁净度。(洛阳日报记者 李东慧 通讯员 张珞)