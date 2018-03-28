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洛阳市城乡规划委员会审议并原则通过一系列规划方案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-30 08:21

　　释源大道效果图(资料图片)

　　核心提示

　　28日，市城乡规划委员会2018年第四次会议召开，审议并原则通过了《白马寺释源大道总体规划设计方案》《龙门石窟景区东北出口片区概念规划设计》《银隆青春里建筑规划设计方案》等7项规划设计方案。其中，我市的两大“旅游名片”——白马寺和龙门石窟变化不小，一起来看看它们周边将有哪些变化吧。

　　龙门石窟东北出口片区将建文创小镇

　　龙门石窟东北出口片区将通过“龙门石窟+文旅小镇+文创小镇”的模式，提升龙门景区文化旅游功能，完善景区配套服务，这也是提升龙门园区整体质量和辐射带动力的重要内容。

　　●交通

　　现状：该区域存在村民出行、游客进出、东西过境三种交通流，但仅有龙顾路一条通道，交通资源供给不足；龙门东北服务区周围道路未形成环线，交通组织困难。

　　规划：此次规划将在把龙顾路提升为主干路的基础上，新建东山大道等道路，共同组成龙门东北服务区周边的环路系统。

　　●面貌

　　现状：周边民居院落布局以三合院、四合院为主，结构一般是临街房、过厅、二厅、上房等。

　　规划：将分区域进行功能区体现。

　　龙门小镇核心区：作为项目地的综合服务核心、文化展示平台和产业特色落地区。利用现有村庄肌理，滚动式开发，通过文旅产业植入、建筑风貌营造、街区空间重铸、管理模式创新，打造“一小时领略龙门文化”的龙门小镇。

　　游客服务中心：主要为游客提供接待、咨询、医务等服务；将成为集景点售票、宣传推介、导游服务、集散换乘、餐饮住宿、监控监管等于一体的综合服务中心。

　　生态停车场：在现有基础上进一步优化提升，建设高绿化、透水性能好的现代化停车场，满足生态和景区功能需求。

　　景区换乘点：结合停车场、东北口票务中心，对现有换乘点进行优化，实现停车场、小镇及景区的便捷换乘和联系。

　　文化工坊：位于停车场对面、北侧区域，结合洛阳历史文化底蕴，提炼龙门文化元素，为洛阳非遗文化提供展示空间，将深厚的历史文化融入规划设计。

　　创客基地：位于现裴村南部区域，是城市文化创意的体验空间。结合民间艺术工坊、艺术家工作室、创客基地等项目，将龙门的文化艺术资源进行整合，形成艺术家交流空间，同时兼具景区的商业服务、休闲体验、观光游览、住宿等功能。

　　白马寺释源大道旁将现古寺小镇

　　●概况：释源大道北起白马寺，下穿陇海铁路向南与中州东路连接，整体区域呈“工”字结构。白马寺山门前东西向广场长600米，宽155米，占地140亩；释源大道长880米，宽108米，占地180亩；两侧商业建筑共占地348亩，其中古寺小镇占地155亩。

　　●定位：此次规划将完善白马寺与中州东路之间的文旅业态，完善周边旅游配套、交通疏导、业态服务等功能。

　　●布局：释源大道的景观分为三段进行打造，分别形成寺前广场片区、文化展示片区、功能服务片区三大分区。

　　功能服务片区：陇海铁路以南以文化旅游配套、中州东路的综合性服务停车场、公交枢纽、地铁站为主；商业建筑以游客服务中心、文化展览中心及文化步行街为核心进行规划布局。

　　文化展示片区：陇海铁路以北到20米步行街(原310国道)处，将以打造文旅结合的街、里、坊为核心，妥善与白马寺村群众的安置结合起来。

　　寺前广场片区：原310国道以北与寺院的功能相结合，该区域靠近白马寺山门，设计结合白马寺现有景观布局进行提升改造，功能与白马寺寺院进行结合。

　　●风格：白马寺初建于东汉，追溯历史本源，此次规划将白马寺外围文化主题商业建筑定位为仿汉代建筑风格。同时，融入现代材料和技术对建筑外观形态和内部空间作精心设计。整体表现为高台建筑、直坡屋面，体现一种刚劲有力、恢宏大气的面貌。

　　●配套：周边商业、停车等配套设施更加完善。

　　商业：该区域的商业业态包含特色文旅小镇(原白马寺村)、游客服务中心、文化展览中心、文化步行街等，综合打造文化展示、商业运作与综合服务为一体的文化商业建筑群。

　　其中白马寺村占地155亩，将改造成为古寺小镇，集商业采购、娱乐休闲为一体。拆迁居民将安置到陇海铁路以南、释源大道以东的规划安置区内，小区内配套设施完善，建筑风格统一，还能妥善解决村民的就业问题。

　　停车：整体规划有2个游客停车场、1个无障碍停车场，均为绿荫式停车场。近期停车位约1144个，并配置充电桩，满足各类停车需求；未来还可调整增加地下停车空间15万平方米，停车位将扩容至3280个。

　　绿化：按照规划，释源大道两侧将设60米宽的植物带，分布银杏、雪松、金叶水杉、桂花、大叶女贞、紫薇、红叶石楠等植被，呈现出四季常青、春夏多彩的景观。（洛阳晚报记者 连漪）
[ 责任编辑：史戎戎]
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