厚植军工技术推动“军转民” 七二五所双瑞防腐公司去年营收增长46%

这几天，在孟津县华阳产业集聚区的中船重工第七二五研究所洛阳双瑞防腐工程技术有限公司里，生产线正满负荷运行。一串飘红的经营数据，让该企业一线生产热情高涨：去年全年，该企业承接合同额同比增长22%，利润增长19%，营收增长46%，站稳亿元以上营收大关！

这几天，在孟津县华阳产业集聚区的中船重工第七二五研究所洛阳双瑞防腐工程技术有限公司里，生产线正满负荷运行。一串飘红的经营数据，让该企业一线生产热情高涨：去年全年，该企业承接合同额同比增长22%，利润增长19%，营收增长46%，站稳亿元以上营收大关！

“这一切，都得益于企业厚植军工技术，以军民融合推动产业转型升级。”谈到背后诀窍，该企业副总经理张东亚一语中的。

产品应用在渤海、黄海、东海、南海等的30多个港口100多座码头，被防护钢管桩有5万多根，钢管桩和混凝土结构物总面积有50多万平方米……说起双瑞防腐公司在国内海工重防腐领域的地位，“领头羊”三字实至名归。

2016年以来，伴随着国内经济结构调整，海工、石油化工等存量市场增幅下降。双瑞防腐公司在稳定存量市场的同时，积极开发桥梁钢结构产品，优化公司产品结构。去年中标的武汉青山长江大桥，成为该企业桥梁钢结构市场的标志性大订单。

“仅这一个项目合同额就近千万元。”张东亚介绍，武汉青山长江大桥是武汉市第十一座长江大桥，全长7548米，采用双向8车道高速公路标准建设，桥面宽47米，预计建成后将成为长江上最宽的桥梁。

时下，该企业加大新产品研发力度，不姓“腐”的纳米负氧离子涂料，即将成为双瑞防腐公司新的业绩突破口。

张东亚介绍，如今，室内装修越来越讲究环保、健康。该企业创新研发纳米负氧离子涂料，可持续释放负氧离子，去除雾霾颗粒、甲醛、苯等有害污染物，其中甲醛净化率在80%以上，在住宅、写字楼、学校、医院等建筑装修领域应用潜力巨大。

“目前，该产品已经定型，批量发给用户试用，保守估计今年可实现5000万元的营收，成为推动业绩增长的新动力。”张东亚信心满满地说。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 特约通讯员 郑战波）