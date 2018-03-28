提醒！洛阳交警清查车顶“蜘蛛侠” 不仅罚款还扣分

超人、蜘蛛侠、绿巨人……如今，各种各样的玩偶出现在机动车的车顶。车上粘贴有这些玩偶的，请您赶快自行拆除吧。

车顶玩偶快拆除交警开始清查了目前，对于粘贴玩偶等妨碍安全行车的交通违法行为，以批评教育为主从4月10日起，最高可罚款200元、记2分

超人、蜘蛛侠、绿巨人……如今，各种各样的玩偶出现在机动车的车顶。车上粘贴有这些玩偶的，请您赶快自行拆除吧。

昨日，《洛阳晚报》记者从市交警部门获悉，交警部门从即日起在全市开展集中警示清查车顶粘贴玩偶的行动，在4月10日之前，以批评教育为主；从4月10日起，将对粘贴蜘蛛侠等玩偶、使用“怪音喇叭”等妨碍安全行车的交通违法行为依法严处。

市交警支队相关负责人说，如今，汽车已经进入寻常百姓家，装扮爱车的人也越来越多。最近一段时间，受一些网络视频影响，在车顶或车尾处贴挂卡通玩偶，并与粘贴同类玩偶的机动车会车时以特有的鸣笛节奏示意，成了不少车主的“新时尚”，这给道路交通带来了极大的安全隐患。本报此前对此进行过报道。(详见2017年12月20日A08版)

“其实，这样的行为严重影响道路交通安全。”市交警支队相关负责人说，蜘蛛侠、钢铁侠之类的个性玩偶造型夸张，确实吸引眼球，其他驾驶员看到后很可能因此分散注意力，容易引发追尾或剐蹭事故。

另外，如果这类饰物粘贴不牢固，一旦在车辆高速行驶时掉落，很可能对周边交通参与者造成伤害。

该负责人提醒，为了自己和他人的安全，相关车主最好尽快拆除车顶玩偶等物品。从4月10日起，交警将依据道路交通安全法第九十条、道路交通安全法实施条例第六十二条第三项，对相关车主最高可罚款200元、记2分。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 谢育健）