项目带动洛阳经济火热开局

一批项目破土奠基：焊花飞溅，车声隆隆，投资50亿元的日照—濮阳—洛阳原油管道工程于28日在吉利区正式开工。不久的将来，汩汩原油将长途奔流796公里，沿着这条强壮“血管”，为加快我市现代石油化工基地建设注入新鲜力量。

洛阳石化炼油结构调整项目核心设备2号催化裂化装置(资料图片)

开栏语

日前，全市各县(市)区陆续集中开工了一批大项目、好项目，浓厚的大干氛围让初春的河洛大地充满生机。市委书记李亚强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把重点项目牢牢抓在手上，把实体经济做实，着力推动高质量发展。本报今起开设《抓牢项目建设推动高质量发展》栏目，展示全市重点项目建设推进情况，敬请关注。

春天里，河洛大地处处洋溢着发展气息。

一批项目破土奠基：焊花飞溅，车声隆隆，投资50亿元的日照—濮阳—洛阳原油管道工程于28日在吉利区正式开工。不久的将来，汩汩原油将长途奔流796公里，沿着这条强壮“血管”，为加快我市现代石油化工基地建设注入新鲜力量。

一批项目稳步推进：随着厂房陆续落成，以中科院微生物研究所等为依托建设的国内首家生物诊疗制品研发中心于本月初进入全面建设阶段，总投资5.2亿元的该项目产品包括生物检测终端设备、兽用诊断制剂等，将建成国内技术最领先、产品线最齐全的高科技产业基地。

一批项目即将收获：总体投资1.2亿元的洛阳俊乾公司液压缸生产项目日前开始试生产，终端配套产品涵盖盾构机、拖拉机等，预计年底全部投产可实现利税1000万元，成为全省领先的先进制造机加工基地。

通过抓住项目建设这个“牛鼻子”，筑牢经济发展基础，推动全市实现高质量发展，成为贯穿全年的主基调。步入3月，随着我市及各县(市)区重大项目集中开工，洛阳产业项目建设呈现一片火热景象，为九大体系建设提供了坚实支撑——

8日，全市重大项目集中开工活动正式举行，当日共集中开工亿元以上重大项目187个，总投资563亿元；

13日，孟津县重大项目集中开工，包含总投资72亿元的25个项目；

19日，瀍河区重大项目集中开工，包含项目5个，总投资17.25亿元；

23日，偃师市总投资58.8亿元的18个项目集中开工；

…………

截至目前，我市绝大部分县(市)区的重大项目集中开工，各行各业一批投资额度大、产业前景广阔的项目渐次拉开建设大幕，其中包括以投资15亿元的鸿路钢构及智能制造项目为代表的工业项目、以投资9.5亿元的孟津县会盟银滩特色水镇项目为代表的现代服务业项目，以投资9.9亿元的洛吉快速通道一期提升改造项目为代表的城建交通与基础设施项目、以投资4.6亿元的栾川县扶贫产业园项目为代表的民生和社会实业项目，以投资15亿元的伊洛河治理为代表的生态环保和农林水项目等。这些项目将为我市产业结构调整和转型升级、建设副中心、打造全省增长极提供新的动力。

与项目密集开工节奏同步的，还有我市推出的一个个前景可期的产业项目投资规划——

2018年，我市计划实施亿元以上重大项目1350个，年度计划投资在3000亿元左右。其中，续建项目920个，年度计划投资2200亿元左右；新开工项目430个左右，年度计划投资800亿元左右。

截至目前，在新开工项目方面，我市第一季度拟开工亿元以上重大项目102个，年度计划投资190亿元，已完成投资80亿元；其中新开工省、市重点项目60个，年度计划投资116亿元，已完成投资34亿元。

在续建项目方面，全市920个续建项目，第一季度可完成投资430亿元。其中，233个省、市重点项目，第一季度完成投资170亿元，可带动全市完成固定资产投资670亿元以上，增速在10%左右。

此外，我市一系列项目建设的时间节点也于日前陆续确定：

在储备项目方面，我市将围绕“一带一路”、新型城镇化和中原城市群副中心城市建设、结合九大体系60个重大专项谋划的项目，在产业结构调整、重大基础设施、民生和生态环保、水生态示范等领域谋划储备一批重大项目，为今年6月申报第二批省重点项目做准备。

在督导建设方面，我市将坚持把项目开工作为重点来抓，确保当年项目应开尽开，力争6月底开工率达到70%、11月底开工率达到100%。

在强化节点方面，我市将确保各类重点项目建设于牡丹文化节前开工60个、竣工3个这个“开门红”目标全面实现，同时要抓住“五一”劳动节、国庆节前等关键节点，力争项目早日建成、早日发挥作用。

在强化联审联批方面，我市将按照“统一受理、信息共享、同步审批、全程跟踪、限时办结”的原则，在5月底前，确保上半年计划开工项目手续办理到位；在10月底前，确保全年计划开工项目手续全部办结，达到开工条件。（洛阳日报记者 陈曦）