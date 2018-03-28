惊心！“水晶泥”成校园“新宠” 专家：这种玩具含剧毒！

闻起来香甜，看起来五颜六色，摸起来像果冻一样嫩滑，还能捏出不同的形状……近日，一种叫“水晶泥”的儿童玩具成了中小学生的“宠儿”，这引起不少家长的警惕，外地有报道称这种“水晶泥”含硼砂，已引发多起儿童误食中毒事件。

这就是“水晶泥”

闻起来香甜，看起来五颜六色，摸起来像果冻一样嫩滑，还能捏出不同的形状……近日，一种叫“水晶泥”的儿童玩具成了中小学生的“宠儿”，这引起不少家长的警惕，外地有报道称这种“水晶泥”含硼砂，已引发多起儿童误食中毒事件。

《洛阳晚报》记者走访发现，“水晶泥”在我市一些校园周边的商店也有销售，还有商家将硼砂水作为制作“水晶泥”的材料单独销售，且这些店内销售的“水晶泥”多属于“三无”产品。

校外商店不光卖“水晶泥”，还卖硼砂水

近日，晚报记者以学生家长的身份走访了洛龙区多所中小学外的商店，让人惊讶的是，这些校外商店无一例外均销售“水晶泥”。

在翠云路上某小学外的商店，记者进门打听后，老板直指货架上的醒目位置——有两层都用来摆放“水晶泥”，有果冻布丁样式的，有胶囊形状的，还有装在卡通小熊头像瓶子中的，这些产品外包装上仅标注“水晶泥”，没有生产日期、合格证及生产厂家等信息，也没有使用说明和注意事项。

“这种玩具是春节前开始火的，能捏出各种形状，买的小学生特别多。”在宜人路上某小学旁边的小商店内，男店主向记者介绍，市面上的大多数“水晶泥”都是由硼砂水和胶水等材料混合而成的。他还给记者推荐了一盒15元的套装，里面有硼砂水、胶水、墨水及吸管。

老板反复提醒“水晶泥”无毒，但千万别吃

看记者挑选的水晶泥较多，有商家善意提醒，“水晶泥”可以让孩子玩，但千万别让孩子食用，否则会有危险。然而记者追问有何危险，对方也说不清楚，只是强调小心孩子误食。

在购入多种“水晶泥”后，记者逐一打开试玩，这些像果冻一样的“水晶泥”多数散发着浓郁香味，而包装正规的“水晶泥”并无气味。记者在试玩过程中发现，部分“水晶泥”水分较大，黏性高，极易捏成各种形状，但也容易粘到手上。试玩后，记者手上也留下香味，虽然洗手后香味淡了，但手上仍有“水晶泥”残留的晶块。

专家：“水晶泥”中的硼砂毒性极强

对于“水晶泥”无毒的说法，河南科技大学从事食品添加剂研究教学的博士张晓宇说“如果里面含有硼砂，怎么会没有毒性呢”？

“硼砂是一种广泛用于工业领域的化学品，早些年也曾被添加在食品中，譬如在肉丸中添加少量硼砂可以保证其韧性，并延长食物保质期，但因其毒性强且有致癌成分，后来国家明令禁止硼砂作为食品添加物。”张晓宇说，人体若摄入过多的硼，会引发许多脏器蓄积性中毒，幼童中毒，危险更大。

河南科技大学第二附属医院儿科主任李淑丽也提到“水晶泥”的危害：“硼砂易溶于水，误食含有硼砂的‘水晶泥’后，除了引发脏器积蓄性中毒，还易造成误食者肠梗阻。”她建议，儿童要远离这种玩具，家长应起好监督作用。

记者将邀请化学领域的专家进行科学实验，为大家带来不同“水晶泥”产品的硼砂含量检测数据，敬请关注。（洛阳晚报首席记者 王博东 通讯员 王三良 牛然 文/图）