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洛阳八旬老人自学成才 “变废为宝”送邻里

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-30 08:31

　　头戴挡风薄帽，肩挎防水小包。昨日，当《洛阳晚报》记者在涧西区重庆路二社区见到83岁的杨光华时，先被他这身自制行头吸引住了。

　　“这个帽子戴着软和，不用了随手往兜里一揣，戴的时候擞擞，照样不变形。”杨光华摘下帽子递给记者，布料是常见的雨衣材质，裁剪细致，针脚均匀。

　　重庆路二社区工作人员说，从1995年退休至今，杨光华在自家阳台上的工作间里，琢磨着做出了帽子、拖把、购物袋、防皴裂护脚套、凳子等多种物品，他特别喜欢也擅长旧物利用。

　　逛超市，杨光华看到扔在一边的装大米、豆子的包装袋，就捡起来带回家，看到别人丢弃的用坏的雨伞，他也留心收集起来——把这些东西洗干净，比划着大小裁剪好，再用粗线缝制起来，就成了一个个轻便结实的购物袋。

　　“不光白天缝，夜里在灯下也缝。”杨光华的老伴儿埋怨他做针线活儿“着了迷”。杨光华听了，笑着说：“勤锻炼挺好，我这么大岁数还能纫针呢！”

　　杨光华对木匠活儿也不陌生。小区楼下供居民们歇脚的木凳子、清洁人员打扫卫生用的拖把，都出自他手。一开始，杨光华做拖把用的是木棍儿，因为木棍儿不耐用，后来他就找来别人家不用的铁管架子，用锯分成合适的长度，这样做成的新拖把很结实，在阳台上密密麻麻地挂了一排。“前几年，他还给附近的单位送过，近两年，居民要的拖把多，这些就供不应求了。”社区网格长王方方笑着说。

　　有一次，杨光华无意中看到商场里卖的脚后跟防护套之后，回家就找来结实保暖的布料，比葫芦画瓢做出了防皴裂护脚套，还在前面缝上了用于固定的松紧带。这些防皴裂护脚套送出去，颇受老年人欢迎。“今年过年，他外地的同学来洛阳玩儿，还拿走了好几副，回家就发来短信说特别好用。”杨光华的老伴儿说。

　　杨光华是个细心人，在每种物品的包装袋外面都用纸片做了标签儿，这样找起来很方便。接受采访时，他打开一个装着20多顶帽子的塑料袋，一边拿一边说：“这是冬天戴的，翻毛皮保暖；这是夏天戴的，颜色浅挡热。”不一会儿，各种颜色的鸭舌帽、棒球帽、贝雷帽摆了满满一桌子，全是他手工缝制的。

　　20多年来，杨光华没数过自己到底做了多少东西，可是自家并没留多少。“我送给过不少院里居民，谁要都给。”他笑着说，自己7岁就成了孤儿，受党和国家照顾多年，现在年龄大了，希望多做一些力所能及的事情，发挥余热。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 胡贺洪）
[ 责任编辑：崔利利]
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