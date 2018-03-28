杨素芳：为小区老人免费理发 小小剪刀传递温暖

69岁的杨素芳是丹城路9号家属院的居民。23日上午，她筹备了一个多月的“帮家属院老人理发”活动顺利举办，杨素芳因此成了小区里的“名人”。居民侯玉甫说：“以后头发长了，找老杨就行。”

老人们理发场景

“只用了一天上午，我们就为42位老人免费理了发。”昨日，聊起23日小区办的一次活动，杨素芳满脸自豪。

69岁的杨素芳是丹城路9号家属院的居民。23日上午，她筹备了一个多月的“帮家属院老人理发”活动顺利举办，杨素芳因此成了小区里的“名人”。居民侯玉甫说：“以后头发长了，找老杨就行。”

她请来21名“理发师”，免费给42位老人理发

23日9时刚过，市科技中等专业学校两位教师闫迎丽和王会玲就带着形象设计专业的19名学生如约来到丹城路9号家属院。

在家属院门口的空地上，六七把椅子依次摆开，旁边还放有茶壶、水杯等物品。学生们准备好理发工具，待几位老人落座后，便手脚麻利地开始给他们理发。

居民杨素芳拿着登记簿在人群中走来走去，登记理发老人的相关信息。家属院里的老寿星——101岁的赵凤维，平日坐轮椅，出门理发不方便，现在在小区里就能免费理发了，这让老人直竖大拇指夸杨素芳。

在两个多小时里，杨素芳登记簿上一共登记了42位过来理发的老人，这比她办活动前预想的人多了不少。

为了这次活动，她过完年就开始筹备了

虽然公益活动只有一上午，但杨素芳为筹备活动跑前跑后忙了一个多月。

杨素芳曾经历过3次事故，尤其2015年那次事故，不仅让她痛失丈夫，而且导致她至今走路仍需拄着拐杖。在患病期间，杨素芳得到了众多邻居的热心帮助，此后就一直想找机会做点儿事感谢大家。

一次，闫迎丽偶然跟杨素芳提到，从家属院走过时看到不少老人的头发很长，她想利用专长为他们理发，杨素芳当场叫好。就这样，在杨素芳家里，一家“理发店”悄悄“开张”了。

随着“理发店”的知名度越来越高，有时闫迎丽一上午要为五六位老人理发，但还是有老人排队等候。为了服务更多老人，杨素芳和闫迎丽商量，决定在家属院组织一次集中理发活动，让闫迎丽的学生们过来帮忙。

2018年春节刚过，杨素芳便开始张罗此事。她拄着拐杖在家属院里奔波，寻找合适的场地，并尽可能把问题考虑周全，比如椅子从哪里来，老人去哪里上厕所更方便些……总之，事无巨细，杨素芳都一一落实。

受到居民称赞，她下个月还会这样做

当活动结束时，64岁的居民张莲英非要给为她理发的学生钱。当得知这次活动是赵素芳组织的公益活动时，张莲英连连称赞杨素芳为家属院居民做了一件好事。

张莲英说，以前家属院的老人常去院里的一个理发店理发，可去年理发店老板生病后，这些老人想理发就得到家属院外面。有些老人行动不便，连出门都困难，就只能由着头发长，实在熬不住了才出门理发，或者让家人、邻居帮着把头发剪短些。

郑艳迪今年17岁，在活动现场为3位老人理了发。她说，自己参加完活动，特别想回家给奶奶也理理发，“老人身边很需要这样的爱心帮扶”。

走在回家的路上，杨素芳举着登记簿说：“这东西可得收好，下个月还得挨个儿给‘顾客’打电话呢！”（洛阳晚报记者 山军伟 文/图）