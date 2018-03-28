4月起，洛阳不裁员或少裁员的企业可申领稳岗补贴啦

今日，记者从洛阳市社会保险事业管理局获悉，对于我市采取积极措施稳定就业岗位、不裁员或少裁员的企业，4月1日至9月30日，可申请每年不超过该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额50%的稳岗补贴。但需注意的是，今年的补贴对象和申请程序均有变化，需要您提前掌握。

洛阳网讯 今日，记者从洛阳市社会保险事业管理局获悉，对于我市采取积极措施稳定就业岗位、不裁员或少裁员的企业，4月1日至9月30日，可申请每年不超过该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额50%的稳岗补贴。但需注意的是，今年的补贴对象和申请程序均有变化，需要您提前掌握。

●补贴对象

以往，补贴对象为生产经营活动符合国家及我省产业结构调整政策和环保政策，足额缴纳社会保险费，采取在职培训、转岗安置、轮班工作、协商薪酬、待岗发放生活费等有效措施稳定就业岗位，上年度未裁员或裁员率控制在4.5%以内的企业。

今年，补贴对象有所扩大，将参加企业养老保险的自收自支事业单位或民办非企业单位也纳入了失业保险稳岗补贴的范围。

●补贴标准

符合条件的企业，每年可获得不超过该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额50%的失业保险稳岗补贴。该补贴主要用于职工生活补助、缴纳社会保险费、进行转岗培训和技能培训等相关支出。

●申请程序

失业保险稳岗补贴每年申请一次，一家企业在一个年度内只能申请一次。今年的申请时间为4月1日至9月30日，逾期未申报的将不再接收申报资料。需要注意的是，今年符合失业保险稳岗补贴申请条件的企业，在书面申请前需要先进行网络登记：

通过互联网登录“稳岗补贴实名制信息系统”进行实名制登记，按照系统要求填报企业基本信息，同时将企业享受失业保险稳定岗位补贴申请书、企业营业执照、企业上年度缴纳失业保险费情况汇总表、洛阳市XXX企业20XX年度减员情况说明的电子版资料上传。未经过实名制认证的企业将不再受理申请。

●申报材料

通过互联网实名制认证通过的企业，应提供相关纸质材料至各参保地社保中心进行申报，城市区企业可持材料至“市民之家”综合业务窗口进行申报。申报资料均需加盖单位公章，下载地址:洛阳市人力资源和社会保障局官网--社会保险--失业保险—2018稳岗补贴相关资料的通知。

申报资料须按以下排序编印页码，加装蓝色铜版纸封面，以A4幅面活页装订(资料较多的可分装)。资料一式两份，企业、统筹地区失业保险经办机构各一份。

1.资料封面；

2.企业享受失业保险稳定岗位补贴申请书(法人代表必须本人手签)，格式以洛阳市人社局官网下载表格为准，禁止对格式进行改动；

3.企业营业执照(副本)复印件；

4.企业实施稳岗工作方案；

5.企业上年度缴纳失业保险费情况汇总表；

6.企业上年度缴纳失业保险的缴费凭证复印件；(地税缴费证明复印件)

7.企业申请稳岗补贴明细表；

8.由企业参保所在地社保部门出具的企业2017年度减员名单；

9.洛阳市XXX企业20XX年度减员情况说明；

10.企业年度减员花名册；

11.企业提供减员相关证明材料。(记者 郭瑛 通讯员 范广卿)