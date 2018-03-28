洛阳人注意！4月10日起车顶或车尾处贴挂玩偶要受罚

为了净化道路交通环境，4月10日起，我市交警部门将对在车顶或车尾处贴挂玩偶、使用“怪音喇叭”(即以特有的鸣笛节奏示意其他车辆)等妨碍安全行车的交通违法行为进行依法严处。

洛阳网讯 近日，有部分洛阳人为了迎合“时尚”，在车顶或车尾处贴挂蜘蛛侠、奥特曼、超人、葫芦娃等玩偶，但从4月10日起，您这种“拉风”的行为可能会“拉”到罚款。

今日，记者从洛阳市公安局交警支队获悉，为了净化道路交通环境，4月10日起，我市交警部门将对在车顶或车尾处贴挂玩偶、使用“怪音喇叭”(即以特有的鸣笛节奏示意其他车辆)等妨碍安全行车的交通违法行为进行依法严处。

4月10日前，我市交警部门发现上述违法行为，将以批评教育为主。4月10日起，一经发现，将依据《道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》的相关规定进行处罚，即驾车时有其他妨碍安全行车的行为，最高可处200元罚款、扣2分。

市交警部门提醒，目前在车顶或车尾处贴挂玩偶的市民请尽快自行拆除，以免收到“烫手”的罚单。(记者 郭瑛/文 谢娜娜/图 通讯员 谢育健)