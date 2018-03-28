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4月10日起途经洛阳列车有变 新增开往重庆大同等方向列车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-03-29 17:05

　　洛阳网讯 4月10日零时起，全国铁路将迎来新一轮的列车运行图调整，受此影响，洛阳火车站的部分列车也有调整：洛阳站将有6趟列车停运、2趟变更到站；洛阳龙门站将增加3趟高铁列车、2趟变更区段、9趟变更停开时刻；关林站增开K1365/6次(大同-汉口)列车。

　　洛阳站

　　停运6趟：

　　6901次(新乡-洛阳)、6902次(洛阳-新乡)、K1630次(西安-济南)、K1629次(济南-西安)、K1888次(太原-张家界)、K1887次(张家界-太原)。其中，K1630次(西安-济南)自4月9日起停运。

　　变更到站2趟:

　　T56/T55次(宝鸡-天津西)列车的始发/终到站变更为天津。

　　洛阳龙门站

　　新增高铁列车3趟：

　　G2214次(成都东-郑州东)、G2215次(郑州东-重庆西)、G2216次(重庆西-郑州东)。

　　变更区段2趟:

　　G4015/G4016次列车的始发/终到站由宝鸡南变更为兰州西。

　　变更停开时刻9趟：

　　G1831次(济南西-汉中)洛阳龙门站停开时间变更为11：29/31。

　　G4018次(西安北-北京西)洛阳龙门站停开时间变更为11：57/12：08。

　　G858次(西安北-武汉)洛阳龙门站停开时间变更为16：42/44。

　　G1832次(汉中-济南西)洛阳龙门站停开时间变更为18：31/33。

　　G2012次(西安北-郑州东)洛阳龙门站停开时间变更为18：37/39。

　　G9196次(洛阳龙门-郑州东)洛阳龙门站停开时间变更为18：45(始发)。

　　G2206次(成都东-徐州东)洛阳龙门站停开时间变更为19：01/03。

　　G1843次(荣成-西安北)洛阳龙门站停开时间变更为19：04/06。

　　D5612次(洛阳龙门-郑州东)洛阳龙门站停开时间变更为21：49始发。

　　关林站

　　新增列车2趟：

　　K1365次(大同-汉口)，关林站停开时间22:56/23:20。

　　K1366次(汉口-大同)，关林站停开时间18:16/36。

　　其中，K1365次(大同-汉口)自4月9日起开行。

　　铁路部门在此提醒：从4月10日起，调图后的部分列车车次和时刻有所变化，新图实施期间，因新旧交替关系，请乘车旅客注意核对车票票面信息(车次、乘车站、时刻、票价)及乘车站变化，具体开行车次和日期请以12306网站和车站公告为准，以免耽误行程。(记者 郭瑛 通讯员 刘鹏 陈健 管倩云)
[ 责任编辑：史戎戎]
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