水岸国际39套河景房限时抢购中

2018，为什么河景房？

水岸宽邸，岂止于大！

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活动期间

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人间最美三月景 春风摇曳 繁花尽染

趁杨柳青青，草长莺飞之是 来水岸国际参加创意风筝DIY

感受不一样的周末

3月31日-4月01日，春风十里，我们等你！

清明长假系列活动持续进行，生态微景观DIY即将上演

尽请期待

古人说，有水的地方就会充满生机与活力

事实如此

黄河流域孕育华夏文明

尼罗河孕育古埃及文明

城市有水，就有了灵性

城市水边的房子

都会比一般住宅的价格、

价值提升与升值潜力都要高，

妥妥的成为了城市不可复制的稀缺资源

——河景房

随着人们对颐养人居要求的不断提高，

河景住宅已经成为普通置业群体可望而不可及

的稀缺产品。那么，靠水而居的河景房到底好在哪里？

到底是什么支撑了其快速的上涨速度和保值空间？

（水岸国际社区实景照片）

国人情结

古风水说“山旺人丁水旺财”；

孔子说：

“仁者乐山、智者乐水”

国人自古以水为财

千百年来，故老相传

使得大家更愿意以水为邻

亲水而居。

（水岸国际社区实景照片）

自然环境

河流天生具有调节气候的功能

沿河而居不但零距离享受自然美景

其周边的生态环境更优于其他区域

河水为伴，波光粼粼，鸟语花香

每天面对的不再是汽车尾气和各种污染

而是空气负离子带来的清新空气

（水岸国际社区实景照片）

稀缺属性

因为河流自然资源的稀缺特性

使得沿河的物业也变得稀有

以洛阳为例，洛阳两岸可供商业住宅

开发的地块已经没有

物以稀为贵，不是钱的问题，

是买到买不到的问题

（水岸国际社区实景照片）

保值增值

因为稀缺，所以高贵

洛阳沿河两岸的商品房从2009年的3000余元

到2018年12000余元，不到十年，增值4倍

相对于其他区域的楼盘增值，快了很多

同时沿河的住宅楼盘同面积的户型租金

也比其他区域高出500元/月左右

二手房市场交易中，河景房的价值更高

更易出手变现。

（水岸国际社区实景照片）

性价比高

就目前的市场环境来看

同样的楼盘价格

选择洛南新区的普通楼盘

还是选择临河的市中心楼盘

相信大家都有判断

河景房以其超高的性价比

快速的上涨空间和保值功能

使得该类产品一房难求

（水岸国际社区实景照片）

买房就买水岸国际河景房

增值快 保值稳 性价比高

买房就买水岸国际河景房

环境好 配套好 出行便

买房就买水岸国际河景房

身居闹市心且静

悦河 悦心 悦生活

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名额有限赶快行动吧！

水 岸 国 际

周末缤纷活动迎春持续进行

风筝DIY创意来袭

“儿童放学归来早，忙趁东风放纸鸢。”

纸鸢即为风筝，古时，放风筝就是一项重要的习俗，可见，放风筝由来已久~

诗中描写的正是早春时节，孩童放风筝的情节，

又是一年三月三，风筝飞满天，儿时的歌曲还在耳边回响。

转眼又到“趁东风放纸鸢”的时候了，重拾小时候的乐趣。

风和日丽的周末，来水岸国际售房部DIY一个风筝，

在早春的盛景中放飞吧自由和梦想吧~

用你的奇思妙想和满满的创意，做一只充满个性的风筝。

用五彩斑斓的颜色点缀出创意，绘制出心中的梦想蓝图。

还可以带上家里的宝贝，体验亲子互动，

感受一起DIY的乐趣。制作好的风筝，还可以带回家哦！

和孩子共同完成自己的创意DIY

凝结难得的周末闲适时光

用爱和智慧，创造成长过程中

美好的回忆时刻

用手创造美，用风筝放飞梦想

水岸国际&风筝DIY

在这个周六、周日（3月31日至4月01日）

在水岸国际营销中心

创意开启

清明小长假系列活动之生态微景观DIY即将开始

尽请期待

主城核心，西工、老城、洛龙三区交会

三大商圈环绕，生活配套，商业套齐全

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地铁一号线为邻交通网路四通八达

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