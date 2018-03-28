开元湖音乐喷泉下周二开始表演

今日，记者从洛阳市开元湖管理处获悉，开元湖音乐喷泉4月1日至5月5日牡丹文化节期间，每周二、四、六20时至20时20分进行喷泉表演。
洛阳网讯 第36届中国洛阳牡丹文化节将至，不少网友通过洛阳网《百姓呼声》发帖咨询：“今年牡丹文化节期间，开元湖音乐喷泉何时表演?”今日，记者从洛阳市开元湖管理处获悉，开元湖音乐喷泉4月1日至5月5日牡丹文化节期间，每周二、四、六20时至20时20分进行喷泉表演。
5月6日起，改为每周六晚上表演，表演时间依旧是20时至20时20分。演出期间，有兴趣的市民可乘坐70路，57路，99路，89路，33/K33路，K26路，29路等公交车到开元湖观看。(记者 郭瑛)
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