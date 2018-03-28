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洛阳市2017年国民经济和社会发展统计公报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-03-29 10:18

洛阳市2017年国民经济和社会发展统计公报
洛阳市统计局
2018年3月22日

　　2017年，洛阳市认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕发挥优势打好“四张牌”，以新发展理念为引领，以提高质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，以“四高一强一率先”为目标，加快落实“9+2”工作布局和60个重大专项，统筹处理稳增长与调结构、扩需求与促转型、抓改革与防风险、谋发展与惠民生的关系，经济社会发展保持了稳中有进、稳中向好的良好态势。

　　一、综合

　　初步核算，全年全市生产总值①4343.1亿元，按可比价计算，比上年增长8.7%。其中，第一产业增加值230.0亿元，增长4.4%；第二产业增加值2037.7亿元，增长7.3%；第三产业增加值2075.4亿元，增长10.8%。三次产业结构为5.3∶46.9∶47.8。人均生产总值达63759元，增长8.0%。

　　年末总人口710.1万人，其中市区人口201.0万人；年末常住人口682.3万人，其中城镇常住人口382.2万人，城镇化率为56.0%。全年出生人口8.8万人，出生率12.4‰；死亡人口4.3万人，死亡率6.0‰；自然变动净增人口4.5万人，自然增长率6.4‰。

　　全年居民消费价格比上年上涨1.0%，涨幅比上年回落0.7个百分点。其中，食品烟酒价格下降0.8%；居住上涨2.4%，对总指数影响最大；医疗保健上涨4.7%，涨幅居八大类之首。

　　供给侧结构性改革扎实推进。年末商品房累计可售面积645.1万平方米，同比下降28.0%。其中，住宅累计可售面积338.4万平方米，同比下降40.0%。年末规模以上工业企业资产负债率为54.4%，比上年同期下降3.3个百分点。全年规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为87.86元，比上年同期减少1.06元。全年生态保护和环境治理业、科学研究和技术服务业、农林牧渔业固定资产投资(不含农户)分别比上年增长147.4%、144.5%和43.0%。

　　新动能新产业新业态加快成长。全年规模以上工业中，装备制造业增加值增长12.9%，高新技术产业增加值增长14.8%。全年太阳能电池产量260.8万千瓦，增长99.2%；工业机器人完成580套，增长19.1%；锂离子电池9.98万只。全年规模以上服务业中，互联网和相关服务业营业收入增长41.9%。全年限额以上批发零售业网上商品零售额10.9亿元，增长34.8%。全年规模以上快递服务企业业务量累计完成8311万件，增长44.3%。

　　发展质量效益改善。全年一般公共预算收入325.9亿元，比上年增长10.8%。其中税收收入210.7亿元，增长10.9%。全年规模以上工业企业实现利润351.4亿元，比上年增长50.0%。规模以上工业主营业务收入利润率4.54%，比上年提高1.05个百分点。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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