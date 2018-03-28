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兴隆寨寨门
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 古都探遗  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-29 09:45

　　兴隆寨寨门石匾

　　兴隆寨寨门位于伊川县白沙镇白沙村。该寨门坐西朝东，门楼通高7米，南北总宽9米，墙体表面包青砖，由于年久失修凹凸不平，上部青砖损毁严重，墙体倾斜；墙正中有拱门，高4.5米，宽3米，东侧和西侧两门相距9米，中间有两扇大木板门，外包铁皮，拱门内墙壁较平坦，基本无损毁；东侧门上方有一匾额，字迹较模糊。

　　明清时期，兴隆镇(今白沙镇)属河南府洛阳县管辖。兴隆寨寨门始建于同治元年(公元1862年)，是在兴隆镇商人朱成周之父朱金榜(任清六品武官武略骑尉)及本镇同僚的主持和倡导下，经清政府允许，由众人捐款修建的。在东、西、北、东南、正南、西南方向的寨门上方皆有石刻的“兴隆寨”三字。

　　1927年，冯玉祥新置自由、平等二县，白沙镇被设为自由县县城，当时的自由县政府用石灰将原匾额“兴隆寨”覆盖，设置“自由县”匾额。

　　现存兴隆寨寨门为研究清代寨门的建筑形制及其风格提供了实物资料，具有一定历史文化价值。

　　(图片由市文物局提供) （洛阳日报记者 苏楠 通讯员 李明）
[ 责任编辑：史戎戎]
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