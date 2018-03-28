洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳将建三位一体结核病防治体系 有效遏制结核病传播
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-29 09:28

　　24日是第23个世界防治结核病日。当天，市疾病预防控制中心在周王城广场开展结核病防治宣传活动。记者从活动现场获悉，我市将全面构建三位一体结核病防治体系。

　　所谓三位一体结核病防治体系，即疾控中心负责政策实施和督导管理、定点医院负责门诊住院治疗、基层医疗单位负责患者管理和疑似患者转诊的结核病防治体系。

　　记者获悉，我市结核病发病率虽然每年都在下降，但下降幅度较小，结核病的高发人群集中在学生群体、外来务工人员、糖尿病等慢病患者、老年人群等。

　　目前，市区结核病定点医疗机构是河南科技大学第一附属医院开元院区，孟津县、汝阳县、洛宁县结核病门诊在该县的人民医院或中医院，其他各县(市)定点医疗机构是该县(市)疾控中心。在定点医疗机构就诊的病人，可以免费查痰、拍胸片一张和进行抗结核治疗。

　　据介绍，对于确诊的结核病患者，国家将提供6至8个月免费的抗结核病药物，其他相关辅助检查纳入职工、居民医保给予报销和补偿。另外，按照国家及省结核病防治工作要求，今年我市肺结核患者治疗将实施单病种收费和“两免一保一加强”政策，即对传染期患者实施免费诊断和免费住院治疗，对耐药患者和贫困患者实施大病保障，加强患者随访管理工作。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]春天这样带孩子晒太阳，会得不偿失
  • ·[健康]晨起的第一件事，你是先刷牙还是先喝水？
  • ·[健康]春天是最佳断奶季？洛阳专家称无此一说！
    		•
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
        对于只有三天时间的清明小长假，自驾游的目的地一定要选择远近适中的，以早晨出发中午之前到、路程在400公里...
  • ·外出旅行用好手机APP 省事省心又省钱
  • ·牡丹花开亲朋来去哪里吃 洛城美食街区任您选
  • ·六成多人旅途中每天睡不够7小时
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳中心城区今年重点实施十余项规划...
  • 洛阳市城乡规划委员会2018年第四次会...
  • 日照—濮阳—洛阳原油管道工程开工
  • 洛阳一辆货车马路上漏油 七八个路人...
  • 洛阳市人诚轴承配件：小滚子“闯”出...
  • 隋唐城遗址植物园：春光明媚 牡丹吐艳
  • 杨武军来洛调研未成年人思想道德建设工作
  • 首台国产钢轨铣磨机器人“洛阳造”
  • 洛阳市新增一家省级新型研发机构
  • 伊洛路与龙门大道交叉口附近部分机动...
    		•
    百姓呼声
    市公安局：洛阳市各印章刻制点名称及地址
    世纪电脑城门口公厕的英语拼错了？已整改！
    精彩图片
    首台国产钢轨铣磨机器...
    吉利区今冬有望实现集...
    洛浦公园：提升设施迎节会
    伊川温氏民居（探寻河...
    精彩热帖

    万枝丹彩灼春融

    心存美好 一路繁花

    醉人春色

    今年首拍牡丹花
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605