洛阳将建三位一体结核病防治体系 有效遏制结核病传播

24日是第23个世界防治结核病日。当天，市疾病预防控制中心在周王城广场开展结核病防治宣传活动。记者从活动现场获悉，我市将全面构建三位一体结核病防治体系。

所谓三位一体结核病防治体系，即疾控中心负责政策实施和督导管理、定点医院负责门诊住院治疗、基层医疗单位负责患者管理和疑似患者转诊的结核病防治体系。

记者获悉，我市结核病发病率虽然每年都在下降，但下降幅度较小，结核病的高发人群集中在学生群体、外来务工人员、糖尿病等慢病患者、老年人群等。

目前，市区结核病定点医疗机构是河南科技大学第一附属医院开元院区，孟津县、汝阳县、洛宁县结核病门诊在该县的人民医院或中医院，其他各县(市)定点医疗机构是该县(市)疾控中心。在定点医疗机构就诊的病人，可以免费查痰、拍胸片一张和进行抗结核治疗。

据介绍，对于确诊的结核病患者，国家将提供6至8个月免费的抗结核病药物，其他相关辅助检查纳入职工、居民医保给予报销和补偿。另外，按照国家及省结核病防治工作要求，今年我市肺结核患者治疗将实施单病种收费和“两免一保一加强”政策，即对传染期患者实施免费诊断和免费住院治疗，对耐药患者和贫困患者实施大病保障，加强患者随访管理工作。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 梁秀梅）