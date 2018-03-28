洛阳民警将加大对“市民之家”周边违法停车行为的整治力度

位于开元大道与永泰街交叉口西南角的“市民之家”已开始办理业务，前往办事的市民可将车辆停放至“市民之家”负一层(约500个停车泊位)、负二层(约300个停车泊位)停车场。

位于开元大道与永泰街交叉口西南角的“市民之家”已开始办理业务，前往办事的市民可将车辆停放至“市民之家”负一层(约500个停车泊位)、负二层(约300个停车泊位)停车场。目前，该处地下停车场免费对外开放，在开元大道与永泰街交叉口南100米路西有一个停车场出入口，在开元大道与金城寨街交叉口附近有一个停车场出口。近期民警将加大对“市民之家”周边违法停车行为的巡查和集中整治力度，请广大市民务必规范停车。(苏楠 谢育健)