15只白孔雀今日与游客见面

昨日，15只白孔雀正式入住王城公园动物园，今日与游客见面。
昨日，15只白孔雀正式入住王城公园动物园，今日与游客见面。
该动物园副园长刘兆阳介绍，为提升孔雀园的观赏效果，该园共引进白孔雀20只，首批15只已入住。这些白孔雀目前已满1岁，相当于人类的青年时期。
据了解，白孔雀全身洁白，羽毛无杂色，眼睛呈淡红色，是人工繁育下野生蓝孔雀的变异品种，数量稀少，是珍贵的观赏鸟。它们喜欢生活在丘陵森林、半沙漠化草地、灌木和落叶林地区，喜好在地面上筑巢，但在树上栖息，主要以种子、昆虫、水果和小型爬行类动物为食。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 乔丽娜）
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