洛阳市新增一家省级新型研发机构

记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布第三批河南省新型研发机构名单，我市的洛阳语音云创新研究院成功入选。至此，我市的省级新型研发机构数量增至7家。

记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布第三批河南省新型研发机构名单，我市的洛阳语音云创新研究院成功入选。至此，我市的省级新型研发机构数量增至7家。 记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布第三批河南省新型研发机构名单，我市的洛阳语音云创新研究院成功入选。至此，我市的省级新型研发机构数量增至7家。 洛阳语音云创新研究院是市政府与科大讯飞股份有限公司共同组建的新型研发机构，将与科大讯飞全资子公司河南讯飞智元信息科技有限公司采取“一院、一企”双核运行模式，围绕人工智能技术应用，充分挖掘我市产业基础和科研院所等资源优势，拓展产、学、研、用、供协同创新空间，助力传统产业转型升级和战略性新兴产业培育。(洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣)