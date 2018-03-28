第二届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛总决选举行 洛阳高校学子获佳绩

24日至25日，第二届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛总决选在杭州举行。洛阳理工学院一队、二队在大赛中分获特等奖和一等奖。

24日至25日，第二届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛总决选在杭州举行。洛阳理工学院一队、二队在大赛中分获特等奖和一等奖。

本次大赛由全国外经贸职业教育教学指导委员会、中国国际贸易学会主办。大赛从去年9月启动，吸引了全国23个省(市、自治区)160所院校的312支队伍，共计936位校园“95后”选手参加。经过选拔赛和排名赛，最终有21所院校的27支参赛团队进入24日至25日的全国总决选。

比赛采用实战路线，通过产品拍摄、营销文案设计、产品上传、现场答辩等形式综合考察团队运营能力、合作能力、外贸英语能力、交流沟通能力及创新创业能力。在激烈的竞争中，由洛阳理工学院经济与管理学院国际经济与贸易专业学生组成的洛阳理工学院一队、二队表现突出，分别获得了团体特等奖和团体一等奖的好成绩。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 赵燕昌）