“聚焦汽车盲区”：出了交通事故，盲区不能作为减轻责任的理由

本报“聚焦汽车盲区”系列报道刊发以来，对“汽车盲区引发的交通事故，各方责任如何划分”的讨论一直不断。昨日，本报记者邀请市交警支队事故处理大队民警梳理多起汽车盲区引发的交通事故发现，这类交通事故责任的认定，是交警部门在充分考虑事故各方违法行为的基础上做出的，且多数肇事司机负事故全部责任。

本报“聚焦汽车盲区”系列报道刊发以来，对“汽车盲区引发的交通事故，各方责任如何划分”的讨论一直不断。

昨日，本报记者邀请市交警支队事故处理大队民警梳理多起汽车盲区引发的交通事故发现，这类交通事故责任的认定，是交警部门在充分考虑事故各方违法行为的基础上做出的，且多数肇事司机负事故全部责任。（>>>“聚焦汽车盲区”系列报道1234）

遗憾

这些我们不愿发生的事故都和汽车盲区有关

汽车盲区有多危险？来看我市交警部门处理过的几起交通事故。

2016年7月11日5时32分，在伊滨区两条新修道路的交叉口，81岁的张强(化名)在一辆停靠在路边的大货车后方歇脚时，大货车司机突然向后倒车，张强遭辗轧不幸死亡。

2017年9月20日17时许，在老城区国花路与状元红路交叉口，一辆沿状元红路自东向西行驶的大货车在右转时，与一辆直行通过路口的电动车发生碰撞，骑电动车的女子被卷到车下，遭车轮辗轧不幸死亡。

2017年10月29日9时许，在高新区河洛路与孙辛路交叉口，一辆大货车在右转时，与一名骑自行车通过路口的75岁老人发生碰撞，老人不幸当场死亡。

本月6日下午，在洛龙区香山路与长兴街交叉口附近，轿车司机柳敏(化名)在路边停车后，未充分观察后方路况便打开车门，一位骑电动车的老人撞上车门倒地，后因颅脑出血，抢救无效不幸死亡。

一周后，在洛龙区翠云路与定鼎门街交叉口，一辆沿定鼎门街自南向北行驶的大货车在右转时，挂倒一辆正通过路口的电动车，导致电动车上的两名女子一死一伤。

“这些交通事故的发生，跟肇事司机没发现汽车盲区内有人出现有直接关系。”市交警支队事故处理大队分管大案业务的负责人孙万伟说，梳理以往处理过的交通事故不难发现，大货车车头右侧盲区属于事故高发区。此外，不少类似事故都发生在视线条件较好的白天，从中可知汽车盲区的危险性有多大。

说法

汽车盲区这一客观存在不作为划分交通事故各方责任的依据

孙万伟说，上面这几起交通事故，除了本月发生的两起仍在调查，其余的均已办结。警方在充分调查取证的基础上，客观研判各方在事故中是否存在违法行为后，认定肇事司机一方在事故中负全部责任。

值得注意的是，警方在处理上述交通事故时，肇事司机一方都认为很冤，称“压根儿没看到车旁有人”，希望警方能从轻划定事故责任，但这些主张并未被警方采纳。民警说，在汽车盲区引发的交通事故中，汽车盲区这一客观存在，不作为交警部门划分交通事故各方责任的依据。

“除非事故各方均有违法行为，否则，肇事司机一方通常要负事故全部责任。”孙万伟说，以张强遭辗轧的交通事故来说，肇事司机供述，他启动车十几分钟后才进行倒车操作，张强的出现实属意外，但道路安全法实施条例第五十条明确规定，机动车倒车时，应当查明车后情况，确认安全后倒车。因此，肇事司机应负事故全部责任。

提醒

规避汽车盲区没有万能法宝司机要充分观察汽车周边情况

司机如何才能规避汽车盲区带来的危险？孙万伟说，车型不同、驾驶习惯不一样，汽车盲区也不一样，规避汽车盲区没有万能法宝，建议司机在启动车辆前充分观察车辆四周情况，判断有没有安全隐患；车辆转弯时要减速慢行，充分观察周边路况。

对于儿童、老人等自我保护意识不强的群体，家人要承担应有的责任，帮助他们了解汽车盲区的危险性，避免疏忽大意导致悲剧发生。

孙万伟提醒，汽车盲区存在实实在在的安全隐患，我们经常强调的“一慢二看三通过”，应成为交通参与者必须遵守的准则。(洛阳晚报记者 郭学锋)