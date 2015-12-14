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洛阳北航科技园：依托资源优势 助推产业转型
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-29 08:51

王放（右）在检查北航直升机研究所研制的无人直升机

　　无人直升机技术落地转化、陶瓷基片实现电路板散热效果百倍提升、智能安全巡检全地形移动机器人畅销市场……走进位于高新区的洛阳北航科技园，创业团队的一项项“黑科技”令人目不暇接。近年，作为国家级科技企业孵化器、国家级众创空间，洛阳北航科技园借力一流高校创新资源，引入一批拥有全省乃至全国一流技术水平的科技型企业，将“深居”在高校、科研院所的前沿成果转化为创新创业的发展优势，正为全市经济发展、产业转型升级注入新动能。

　　依托高校资源 引进一流团队

　　前不久，在万安山通用航空机场上空，飞起了两架没有窗户、外形奇异的“怪飞机”——由北京航空航天大学直升机研究所自主研发的F-60、F-120工业级无人直升机成功首飞。

　　此次首飞成功，令北航直升机研究所总工程师王放十分欣喜：“没想到试飞进展如此顺利，这将有效加速无人直升机项目在洛阳产业化的整体进度，产品在对地观测、农林作业、电力巡查、反恐防暴、航空测绘等方面的应用潜力巨大。”

　　曾研发出国内第一架共轴式无人直升机的北航直升机研究所，为何千里迢迢来到洛阳搞试飞？这背后，洛阳北航科技园功不可没。

　　作为北航国家大学科技园的异地园区，洛阳北航科技园依托北京航空航天大学的科研资源、人才优势，将高校的技术成果转移至园区，对项目进行全链条孵化。

　　“未来，北航直升机研究所将与洛阳北航科技园开展全方位的合作，助推洛阳地区临空经济发展。”王放表示。

　　正是依托一流高校的技术、人才资源，越来越多的人才和团队进驻洛阳北航科技园，一个北航特色的高端创新资源集聚区正逐步形成。

　　凭借鲜明定位 吸引产业集聚

　　去年以来，武汉理工大学教授、国家“千人计划”专家张树君几乎一半时间都待在洛阳，从事电功能材料与器件领域研究的他，依托洛阳布鲁姆电子科技有限公司，将陶瓷基片中试项目放在洛阳北航科技园进行产业转化。

　　一张巴掌大小的陶瓷片，轻薄冰凉，用途让记者颇为意外——集成电路板。在这家全省率先研发陶瓷基板与电子陶瓷元件的企业，运用胶片生产技术生产的陶瓷基板散热效果，较传统电路板提高百倍以上。

　　“这种产品在物联网和智能电子领域应用潜力巨大，有了它，电脑的散热风扇可能成为历史。”公司总经理周大稳说。

　　周大稳介绍，项目之所以“相中”洛阳，是因为产品与北航科技园的新材料、航空航天、军民融合等产业定位不谋而合。预计4月，公司第一条生产线投产，3条生产线全部投产后，预计年产值超过2亿元。

　　以软件及信息服务、智能制造装备、新材料作为园区三大主导产业，吸引企业集聚，是洛阳北航科技园的产业定位。以软件及信息服务为例，在首批进驻的企业中，软件及信息服务类企业多达93家，占全市软件及信息服务类企业的52%，园区产业集聚效应凸显。

　　搭建专业化平台 助推产业转型

　　最近几天，园区企业北京履坦机器人科技有限公司负责人、北京航空航天大学车辆工程博士黄川忙并快乐着——根据客户需求定制、用于安全巡检的智能全地形移动机器人样机开始调试，预计今年出货量将达到150台。

　　“未来，我们有北航机器人研究院的技术支持和专业化平台优势，再结合洛阳制造业的生产优势、市场优势，机器人业务板块前景不可估量。”谈及未来，黄川信心十足。

　　如今，在洛阳北航科技园，二期一栋栋崭新楼房正在加紧进行内部装修。园区依托国家级众创空间、国家级孵化器，向后端延伸建立加速器和人才培育基地，打造“苗圃+孵化器+加速器+人才培育”科技创业孵化服务链条，孵化成效显著。截至去年年底,园区一期进驻企业达到132家、创业团队30多个；全年园区每万平方米产值达1.82亿元；今年6月二期交付使用后，园区进驻企业将超过200家。

　　北航科技园华中区域总监张琳介绍，园区建设依照“一个实验区、两个中心、三个基地”的整体规划定位，在洛阳自创区、自贸区“双区”叠加政策基础上，设置大学技术转移中心和金融服务中心，打造人工智能及智能制造装备产业基地、软件及信息服务产业基地、军民融合产业基地等3个基地，积极借助智能化、“互联网+”、军民融合发展等新机遇，以产业集聚推动本地技术转移，助推洛阳产业转型升级。（洛阳日报记者 张锐鑫 李冰 通讯员 王思臣 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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