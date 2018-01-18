平安洛阳建设集中宣传日活动举办

3月是平安洛阳建设宣传月。昨日，我市举办平安洛阳建设集中宣传日活动，为打造更高水平的平安洛阳营造浓厚氛围和良好环境。

3月是平安洛阳建设宣传月。昨日，我市举办平安洛阳建设集中宣传日活动，为打造更高水平的平安洛阳营造浓厚氛围和良好环境。

当天，我市各城市区组织政法部门、综治和平安建设成员单位、街道、社区、志愿者服务队等，在人流比较集中的广场或路段，采取设置展板、发放宣传资料、举行文艺汇演及提供法律咨询服务等方式，重点宣传党的十九大关于全面依法治国、平安中国建设、加强社会治理的新部署新要求和宪法修改的重大意义、重点内容，以及我市扫黑除恶专项斗争举措成果、社会治安防控体系建设整体成就等，以进一步提升群众对平安洛阳建设工作的知晓率和参与度。

市委常委、政法委书记尚英照到部分城市区指导相关工作。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 毕海涛 实习生 付鑫圯）