栾川汉子夜晚路边捡巨款 外地失主感动欲跪谢恩人

在夜晚无人的路边，突然捡到上万元现金，您会怎么做？栾川汉子琚占锋用行动给出了答案：原地等待，发微信朋友圈，报警。经过17个小时的寻找，最终物归原主。失主感动得直抹眼泪，几次欲跪谢恩人。

面对恩人琚占锋，失主陈军龙(左)感动得直抹眼泪(受访者供图)

在夜晚无人的路边，突然捡到上万元现金，您会怎么做？栾川汉子琚占锋用行动给出了答案：原地等待，发微信朋友圈，报警。经过17个小时的寻找，最终物归原主。失主感动得直抹眼泪，几次欲跪谢恩人。

失主感动得直抹眼泪

“你这算是救了我一命啊！如果这些东西丢了，我会觉得活不成了。”26日15时许，在栾川县志愿服务中心，42岁的失主陈军龙带着哭腔说。他紧紧地握着琚占锋的手，久久不愿松开，还几次要下跪感谢，都被对方拦住了。

陈军龙感动得直抹眼泪，打开失而复得的蓝色公文包，对包内物品逐一清点：一沓儿未拆封的总计1万元的人民币和3000元零散的现金、2份价值93.1万元的合同、5张合计26万元的欠条、28张面值共计1万多元的外币、6张银行卡及自己的身份证……东西一件都不少！陈军龙长舒了一口气。

对陈军龙来说，这个公文包如果丢失，不仅意味着他和17个兄弟打拼多年的心血白费了，还意味着他近期的努力成为泡影。一周之前，陈军龙好不容易才签下了那两份合同。

面对好心人琚占锋，激动不已的陈军龙当场抽出一沓儿钱，几次强塞给琚占锋表示谢意，可都被对方婉言谢绝。最后，在陈军龙离开栾川前，琚占锋实在拗不过他，只好收下了他特意赶制的一面印有“拾金不昧品德高尚”的锦旗。

夜晚路边捡到巨款

陈军龙是陕西省渭南市白水县人，25日到栾川县城出差，晚上喝酒喝多了，把公文包落在了路边的绿化带中，直到26日上午准备离开时，他才发现装有重要物品的包没了。

回忆起当时的情景，陈军龙说话都有些结巴了：“当时我整个人都蒙了，包里的东西净是些要命的，我却一点儿也想不起来在哪儿丢了。”

公文包是怎么到了琚占锋手里的呢？原来25日22时许，琚占锋开车沿方皮路回家，经过金雕石化加油站附近时，隐约看到路边绿化带中有个公文包。

琚占锋把车倒回去，下车捡起公文包，借着汽车灯光打开包，一眼就看到了那一沓儿未拆封的人民币。他环顾四周，不见一人，就站在原地等候失主，可是左等右等，始终不见人来。看看夜深了，琚占锋带着包离开了。

在路上，琚占锋越想越不对劲儿，就顾不上回家，再次将公文包打开，发现了陈军龙的身份证和合同等。“我以前做过工程，知道这些合同、欠条有多重要，失主肯定很着急。”他事后回忆说。

他想方设法寻找失主

为了尽快找到失主，琚占锋赶忙把寻找失主的消息发到微信朋友圈。担心晚上微信朋友圈看的人少，琚占锋又将信息发到百度贴吧栾川吧和栾川公益顺风车微信群里，还发了红包，请求网友帮忙多多转发。很快，有网友将信息转发到洛阳市公益顺风车微信群里，又有网友转发到陕西省公益顺风车微信群里。23时许，琚占锋报警求助，并留下自己的手机号码，方便失主联系。一直忙到26日1时许，他才上床休息。

26日上午，琚占锋还联系了渭南市公安局和白水县公安局，想尝试通过当地警方从户籍方面寻找失主。

当天11时许，事情终于有了结果！

失主陈军龙发现公文包丢失后，四处寻找未果，只好打出租车离开栾川。坐在出租车上，他忍不住向的哥诉起苦来，对方建议他把丢包的事情发到网上，还主动加了陈军龙的微信，帮他把此事发到自己的微信朋友圈。

11时许，洛阳市公益顺风车协会栾川分会的网友在栾川吧中看到陈军龙的帖子后，迅速联系了琚占锋。因金额较大，为了核实失主身份，琚占锋托朋友与陈军龙联系，让对方提供准确的身份证号码和家庭住址，并详细说说公文包里面的物品。陈军龙一一准确答出后，这才有了文章开头的一幕。

昨日，在接受记者电话采访时，憨厚的琚占锋直言：“没啥没啥，只要找到失主就行。捡来的钱咱不要，下次还会这样做。”（洛阳晚报记者 山军伟）