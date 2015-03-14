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2018年洛阳市机关党的工作会议暨纪检工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-29 08:50

　　昨日，2018年全市机关党的工作会议暨纪检工作会议召开，总结2017年工作，部署2018年机关党的工作。

　　会议指出，2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年、洛阳解放70周年，实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是我市加快推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标，加快建设副中心、打造全省增长极的重要一年，做好今年机关党的工作意义十分重大。

　　会议强调，市直机关要在加强政治建设、始终看齐紧跟上走在前、作表率。要继续把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，推动学习贯彻不断向深度、广度拓展。要把服务市委中心工作作为根本要求，做到党的中心工作推进到哪里、机关党建工作就跟进到哪里。要按照党的十九大要求，突出政治功能，强化组织职能，不断增强基层党组织的引领力、号召力和凝聚力。要以永远在路上的执着，驰而不息纠“四风”、抓作风，打造风清气正的政治机关。要真正发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把全面从严治党责任担起来、管党治党作风硬起来、各项纪律规矩严起来。

　　市委常委、秘书长王敬林等参加会议。（洛阳日报记者 李三旺）
[ 责任编辑：马佳佳]
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