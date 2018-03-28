《河南省集中供热管理试行办法》将从4月1日起实施，规定室温连续48小时以上不达标的应当减收热费。印象中，供热收费容易“扯皮”，用户觉得自己家暖气有时不热，可个人测的室温往往又没用，并不能作为减收热费的依据。

公共服务，收费多些“明白账”，必然能换来贴心亲民的用户体验。

《河南省集中供热管理试行办法》将从4月1日起实施，规定室温连续48小时以上不达标的应当减收热费。

印象中，供热收费容易“扯皮”，用户觉得自己家暖气有时不热，可个人测的室温往往又没用，并不能作为减收热费的依据。

如今，新规来了，缴费标准很详细，今后热费收费将更细化，不由得让人心里先是一“暖”。

人们常说开门七件事，“柴米油盐酱醋茶”，现代社会，“水、电、气、暖、通信”则可以被称作“开门五件事”，公共服务收费多些“明白账”，使百姓多得实惠，心里舒坦。

近些日子，笔者连续收到社保账户、公积金贷款账户的对账单短信，这些曾经需要自己主动查询的信息，如今变成了由相关单位主动提供，从前心里的“糊涂账”变成了现在的“明白账”，此举无疑使人们更利于规划自己的生活。

公共服务收费事关经济、民生，收费标准越合理、细化，执行标准越精准、到位，居民生活的舒适度、幸福度就越高，“明白账”也即“放心账”。

实现这一目标，公共服务须在精细化管理上下功夫，除了收费标准细化，服务标准更要精细化。具体来说，就是不仅要讨论“该免费”还是“该收费”的是非题，还要让居民明白“应该缴”和“为什么缴”的问答题。

拿此次热费收费新规来说，新规的落实需要“测温”的落实，因为室温检测过程专业且复杂，是减收热费的关键，所以将“测温”落到实处，用户才不会只是高兴了“半截”，才能真正尝到新规的甜头。让个人热费账目清晰、易查，做到这些，难，也不难。

公共服务收费，多些“明白账”，必然能换来贴心亲民的用户体验。（新闻观察员 洛谭）