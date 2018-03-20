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杨武军来洛调研未成年人思想道德建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-29 08:51

　　26日至昨日，中央文明办三局巡视员、副局长杨武军率专题调研组，来洛调研未成年人思想道德建设工作。

　　在洛龙区定鼎门社区，调研组查看了社区未成年人思想道德建设工作开展情况；在栾川县重渡沟管委会中心小学、石庙镇中心小学等处，调研组查看了乡村青少年宫建设情况。调研组还召开座谈会，听取市委宣传部、市网信办、市文广新局等单位的工作汇报及建议。

　　近年，我市出台一系列促进文化发展的指导性文件，明确提出要在教育实践中推动未成年人思想道德建设。同时，我市积极开展“百校千园·红色记忆”“书香洛阳·少年传承中华美德”等活动，激励未成年人学习中华传统文化、自觉践行社会主义核心价值观。

　　杨武军对我市相关工作表示肯定。他指出，未成年人思想道德建设是一项民心工程、希望工程，也是精神文明建设的基础工程。要以文化环境治理为重点，切实加强德育工作，引导未成年人树立正确的理想信念、良好的价值取向。要深入推进社会主义核心价值观建设，加强理想信念教育和革命精神教育，弘扬中华优秀传统文化，培养担当民族复兴大任的时代新人。

　　省文明办专职副主任王飞，市委常委、宣传部部长杨炳旭参加调研。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 陈志强）
[ 责任编辑：马佳佳]
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