儿子的手机被盗后，一名网友在网上发布内容有“谁见过这三个孩子？他们是小偷！正在洛阳流窜作案，见到一定要小心！”的帖子，并配发两张图片，想让网友帮忙找到这几个涉嫌盗窃的人，图中三名青少年模样的男子面部比较清晰，还被特意用红圈圈了起来。

行使权利前，先要有“边界意识”，别让过度维权伤了人，害了己。

儿子的手机被盗后，一名网友在网上发布内容有“谁见过这三个孩子？他们是小偷！正在洛阳流窜作案，见到一定要小心！”的帖子，并配发两张图片，想让网友帮忙找到这几个涉嫌盗窃的人，图中三名青少年模样的男子面部比较清晰，还被特意用红圈圈了起来。（>>>>新闻回放）

儿子的手机丢了，当爹的自然着急，想帮孩子找回也在情理之中。不过，在警方尚未核实的情况下，称三名男子为“小偷”“盗窃犯”，并将未经处理的照片发到网上，也涉嫌违法。另外，将未经核实或不宜公开的信息，擅自发布在网上，容易引发网络暴力。事实也确实如此，有网友被网帖引导，发布“贼眉鼠眼”“直接找他家，既然一个地方工作的，那么肯定有详细地址”等不当言论，幸而照片及时被删除，否则，很可能给当事人造成难以挽回的损失。

法治建设不断完善，让人们的权利意识进一步增强，这是一种可喜的进步，但是，绝对的权利是不存在的，任何权利都有边界。

在现实生活中，越过权利的边界，过度维护个人权益的事情，并不少见。比如，别的车挡了自己车的路，一看车主没留联系电话，呼喊也无人应声，一怒之下放气、划车；对物业公司的服务非常不满，就把车堵在小区门口……

所谓“你可以唱歌，但不能在午夜破坏我的美梦”，行使合法权利，维护自身权益的边界，是不影响他人的合法权利。超越了这个边界，所谓的维权行为便不再正当，也就不再受法律保护。

移动互联网时代，自媒体风起云涌，每个人都自带话筒，这为我们维护自己的权利提供了便利。不过，网络是一把双刃剑，看不到权利的边界，稍不留神，就可能越界，既损害了他人的权益，也容易给自己惹上麻烦。因此，行使权利前，先要有“边界意识”，别让过度维权伤了人、害了己。（新闻观察员 洛谭）