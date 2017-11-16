洛阳市去年开展巡察5轮次 共发现问题2506个并强力督促整改

开展巡察5轮次，共发现问题2506个，移交问题线索1413件，党纪政纪处分286人次，移送司法机关24人……去年以来，我市按照中央、省委关于巡视巡察工作的部署要求，持续深化政治巡察，不断创新方式方法，敢于“亮剑”，“寻虎找蝇”，有力发挥了巡察“利剑”作用，为全市营造风清气正的良好政治生态发挥了积极作用。

开展巡察5轮次，共发现问题2506个，移交问题线索1413件，党纪政纪处分286人次，移送司法机关24人……去年以来，我市按照中央、省委关于巡视巡察工作的部署要求，持续深化政治巡察，不断创新方式方法，敢于“亮剑”，“寻虎找蝇”，有力发挥了巡察“利剑”作用，为全市营造风清气正的良好政治生态发挥了积极作用。

提高站位

政治巡察“不偏锋”

巡察首先是政治巡察，这是巡察工作的“主旋律”。市委高度重视巡察工作，认真履行主体责任，强化对巡察工作的统一领导和具体指导。

“要明确政治巡察目标，突出‘三大问题’‘两个责任’‘关键少数’，把党的纪律和规矩立起来、严起来，推动形成不敢腐、不想腐、不能腐的制度机制。”去年8月，市委书记李亚主持召开市委常委会议，在学习贯彻新修改的《中国共产党巡视工作条例》时，对我市巡察工作提出明确要求，多次召开专题会听取巡察情况汇报，研究处置意见。

“深化政治巡察，巡察部门责无旁贷。”市委巡察办相关负责人说，我市聚焦省委、省政府赋予洛阳“加快建设副中心、打造全省增长极”战略定位和党委换届、脱贫攻坚、环境污染防治、国企改革及转型发展等中心工作，切实发挥政治“探照灯”和“显微镜”作用，深入检查被巡察党组织和党员领导干部贯彻落实中央大政方针、省委决策部署及市委中心工作等情况，巡察“利剑”显锋芒。

全域联动

着力打好“组合拳”

去年6月12日，十一届市委第三轮巡察工作启动，5个巡察组除对6家市直单位开展专项巡察外，还对4家市直单位开展了延伸巡察，同时聚焦脱贫攻坚领域资金使用和项目推进情况，开展了市县联动巡察。

去年11月7日，省委巡视办第七期《巡视巡察工作信息》刊发我市充分发挥专项巡察作用助推打赢脱贫攻坚战的做法，在全省推介。

“专项巡察、延伸巡察、联动巡察、机动巡察、异地交叉巡察……巡察方式不断创新，打出‘组合拳’，使得巡察监督效果不断增强。”市委巡察办相关负责人介绍，去年，我市主要聚焦市委、市政府中心工作和脱贫攻坚、规划领域，开展了专题巡察、联动巡察、机动巡察与延伸巡察，同时对市直单位开展了4轮专项巡察等，出“剑”更加灵活，成效更加明显。

市委巡察部门对市、县(市)区两级巡察力量进行统一管理、统一调度，以“跨县巡察”等方式，开展异地交叉巡察，在破解人情干扰方面进行了有益探索。去年4月，我市在伊川县、宜阳县、涧西区、老城区等4个县区各选取1个基层乡镇(办事处)党组织，探索开展了异地交叉巡察，普遍反映比本地巡察发现的问题数量多、质量高。

与此同时，各县(市)区也同向发力、同频共振，普遍开展了5轮次以上巡察，累计巡察乡镇(办事处)和县直单位228个。

“聚焦巡前、巡中、巡后关键环节，不断创新巡察方式，横向到边、纵向到底的巡察监督网络在我市已经形成。”该负责人说。

聚焦整改

做实文章“后半篇”

局党组主动担当不够，落实中央、省委、市委有关决策部署有差距，农村公路三年计划、交通扶贫等任务未完成……去年10月12日，市委巡察组向市交通运输局反馈巡察意见。市交通运输局党组书记、局长李松民表示，将切实整改问题，巩固巡察成果，全面促进交通运输事业科学快速发展。

“巡察工作的生命力在于巡察成果的运用。用好巡察成果，关键在于认真整改落实。”市委巡察办相关负责人说，就巡察成果的运用，市委先后提出成果运用四种方式，完善了列账、转账、对账、销账的完整责任链条，要求市级领导按照“一岗双责”要求，对主管和分管领域巡察发现的问题，主动认领责任，牵头抓好整改。

从去年3月十一届市委第一轮巡察反馈起，我市要求被巡察党组织主要负责同志要在反馈意见上签字背书，建立“整改清单”，明确完成标准和时限。对巡察发现的共性问题，除及时向有关单位通报巡察情况督促开展自查外，还要求市级领导牵头，对机关党建、政府投资资金监管、行业协会(学会)、干部人事纪律等9个方面的问题开展专项整治。市委常委会去年8月专题听取了专项整治情况汇报，促进了共性问题的有效解决。

此外，我市还制定了《巡察整改督查办法》，通过日常督办、专项督查和暗访检查，对巡察整改进行督查督办。同时，市委巡察发现和反馈的突出问题，要求县级巡察在巡察中加强跟踪督办；县级巡察发现的重要问题，市级巡察应作为重要参考。一系列措施的实施，确保了巡察整改工作件件有落实、事事有回音。

“巡察是对党组织的‘把脉会诊’，也是对领导班子和党员领导干部的‘政治体检’。”该负责人说，巡察工作体现了强烈的政治要求、鲜明的问题导向、深切的政治关怀，工作的开展更好地加强了党的领导、党的建设，推进了全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛 杨伟峰）