今年洛阳市规划领域迎来一系列好消息 多个交通枢纽规划将出炉

都说城市建设规划先行，昨日，市规划局公布了我市今年一系列规划编制安排，一起来看看我市今年都将有哪些大动作吧。

都说城市建设规划先行，昨日，市规划局公布了我市今年一系列规划编制安排，一起来看看我市今年都将有哪些大动作吧。 都说城市建设规划先行，昨日，市规划局公布了我市今年一系列规划编制安排，一起来看看我市今年都将有哪些大动作吧。 中心城区提质，多个交通枢纽规划将出炉 今年，我市将以中心城区规划编制为引导，加快城市有机更新，着力提升中心城区品质。为此，我市将积极开展城市设计，认真组织对历史文化街区和历史建筑进行普查并建立历史建筑遗产数据档案。完成洛阳市中心城区城市建筑风貌设计导则、高铁龙门站周边城市设计和伊滨新城核心区域城市设计，丰富城市风貌，提升洛阳整体形象。 今年我市计划开展十余项规划编制工作： ●战略规划、总体规划编制方面2项 五期城市总体规划纲要成果，并按程序逐级上报审批。 审议批准“一中心六组团”空间发展规划。 ●专项规划和城市“双修”规划编制方面4项 完成洛阳市城市“双修”总体规划。 完成洛阳市中心城区夜景照明专项规划。 完成洛阳市中心城区五线(蓝线、紫线、黄线、绿线、红线)专项规划。 完成市区王城大道、中州路、九都路、开元大道等二十条路双修提升规划。 ●重大基础设施项目规划5项 深化高铁龙门站综合交通枢纽规划成果。 完成洛阳机场综合交通枢纽规划设计方案。 完成洛阳火车站枢纽规划设计方案。 完成涧西谷水综合交通枢纽规划设计方案。 完成轨道交通控制中心规划设计方案。 规划一批历史文化名村 今年，我市将着力提升县域村镇规划水平，一批历史文化名镇名村保护和特色小镇、中心镇及美丽乡村规划将陆续出炉。加强历史文化保护，各县(市)选择至少1个片区作为历史风貌区进行保护性整治提升，建成一条以上高品质的特色街。 提高行政效能，行政审批“一站式”服务 今年规划部门将进一步提高行政效能。如：修订《规划行政审批办事指南》，对所有规划审批服务事项进行分类等；所有的行政审批业务在窗口实现“统进统出”和“一站式”服务；加快修编《洛阳市城市建筑规划管理技术规定》，从严管控建设项目审批；及时出台《洛阳市市政管线建设管理办法》；制定临时建筑管理规定。 继续加大网格化监控力度，建立私搭乱建有奖举报机制 加快推进执法管理体制改革，理顺执法监督体制，继续加大网格化监控力度，实行全天候、全覆盖、无缝隙监控，及时发现、及时报告管控区域内的各类违法建设，力求对违法建设做到早发现、早制止，并从严对违反规划的行为进行处罚。力争用3至5年时间,全面清查并处理城市建成区违法建设,坚决遏制新增违法建设。 同时加大督察督办力度，建立私搭乱建有奖举报机制，鼓励社会和群众监督举报。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 游进南） 延伸阅读 城市五线是指城市的红、绿、蓝、紫、黄线。具体为： 城市红线——城市主次干道路幅的边界控制线，城市绿线——城市各类绿地的边界控制线，城市蓝线——城市水域的边界控制线，城市紫线——历史文化街区、优秀历史建筑及文保单位的边界控制线，城市黄线——对发展全局有影响、必须控制的城市基础设施用地的边界控制线。