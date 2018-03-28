洛阳市环卫系统开展专项行动 打造整洁靓丽的市容环境

“人民西路湿扫作业完毕……”昨日上午，西工区环卫局的工作群里显示着道路洗扫、洒水、垃圾桶清理、背街小巷清扫等的信息，这些工作是我市环卫系统开展市容卫生“治脏”专项行动的一部分。此次行动以提升道路感观度、清除卫生死角、完善环卫设施、提升服务水平等为主要内容，以期在牡丹文化节到来之前，打造整洁靓丽的市容环境。

“人民西路湿扫作业完毕……”昨日上午，西工区环卫局的工作群里显示着道路洗扫、洒水、垃圾桶清理、背街小巷清扫等的信息，这些工作是我市环卫系统开展市容卫生“治脏”专项行动的一部分。此次行动以提升道路感观度、清除卫生死角、完善环卫设施、提升服务水平等为主要内容，以期在牡丹文化节到来之前，打造整洁靓丽的市容环境。

关键词：机械化

我市将建立重点区域道路机械化作业责任制，将道路洗扫、人行道冲洗、捡拾保洁、垃圾收运等作业内容全面责任到人。机械化作业期间，将坚持每天实施冲洗去尘、湿扫清尘、喷雾降尘，确保主次干道尘土残量小于每立方米5克。

针对城市出入口、环线道路及保通道路，将增加作业频次，利用人工精细清扫、车辆精准洗扫等措施，确保保通道路既保通行，又保本色。

按照计划，从即日起至4月10日，城市区将组织开展2次以上城市大清洁活动，对雨(污)水口、犄角旮旯、绿化带等进行集中作业，实现路面无浮土、设施无灰尘、道牙无积泥、视线范围内无杂物、犄角旮旯无垃圾。

关键词：背街小巷

我市将全面提升支路、背街小巷、城中村及城乡接合部的环卫作业标准。

背街小巷、城中村及城乡接合部道路作业标准将与主要道路保持一致，各城市区环卫部门的小型机械化作业车辆将向支路、街巷延伸作业，确保背街小巷机械化作业率超过85%。

关键词：环卫设施

今年牡丹文化节前，我市将对市区道路沿线的果皮箱进行全面排查，将外壳锈蚀、内胆缺失等残缺破损的果皮箱全面更换，确保城市道路果皮箱完好率保持在98%以上。

将加强垃圾中转站管理，合理分配收集时段，增加除臭设施，消除站内异味，及时冲洗，做到车走地净，减少收集过程对交通、行人的影响。

在人力垃圾运输车辆的监管方面，将严格做到车体洁净无污渍，运输密闭不外溢，无跑、冒、滴、漏现象。

关键词：夜间垃圾

我市将开展夜间生活垃圾专项治理，由各城市区环卫部门推行上门服务，增加夜间收集频次，协同城管执法队伍，对私拉乱倒垃圾的商户及个人严管重罚。

4月10日至5月10日，中心城区摊点群、夜市一条街、人员密集区域等地的夜间垃圾收集、人工保洁作业，将全部推迟至晚11时。环卫部门也将在商户集中区域摆放垃圾桶，增加背街小巷垃圾收集容器，安排专人定时清掏擦洗，做到生活垃圾上不露天、下不落地。

关键词：集中“洗澡”

按照计划，每周五城市区各单位、各辖区将积极组织开展城市清洁行动，全员上岗、全面行动、全城“洗澡”，重点清掏绿化带及果皮箱底部积存垃圾，清理道路、广场等公共区域卫生死角。

同时，各环卫部门每周五晚将对公厕、垃圾中转站及环卫公共设施进行集中大扫除，集中全部作业车辆，人机配合，对人行道、非机动车道、机动车道和道路两侧的广场、道牙、隔离桩等进行统一冲洗，提升道路洁净度。

如果您在日常生活中发现我们的城市哪里不干净，可拨打12319城建服务热线告诉“城市美容师”。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 张珞）