日照—濮阳—洛阳原油管道工程开工

昨日，总投资约50亿元的日照—濮阳—洛阳原油管道工程在吉利区开工，标志着中国石化洛阳分公司(简称洛阳石化)炼油结构调整项目建设取得新的重要进展。

昨日，总投资约50亿元的日照—濮阳—洛阳原油管道工程在吉利区开工，标志着中国石化洛阳分公司(简称洛阳石化)炼油结构调整项目建设取得新的重要进展。

日照—濮阳—洛阳原油管道工程是国家原油及成品油管网发展规划重点项目，也是河南省重点项目。该工程起点为山东日照，终点为洛阳吉利，全长796公里，在我省境内长度为334公里，沿途经过濮阳、安阳、新乡、焦作、洛阳5个省辖市的15个县(市)区49个乡镇，在吉利区境内管道长度为2公里。

吉利区拥有全省最大的石化产业集聚区，承担着石化产业转型发展的重任。作为洛阳石化“三步推进”方案的关键一环，建成后的日照—濮阳—洛阳原油管道工程将为洛阳石化炼油结构调整项目提供充足、优质的原油资源，对于推动洛阳石化向炼化一体化转型发展，加快洛阳现代石油化工基地建设，促进全省石化产业转型升级意义重大。

省航港办副主任关明华、副市长贺敏等参加相关活动。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 周慧婷）