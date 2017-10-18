洛阳市城乡规划委员会2018年第四次会议召开

昨日，市城乡规划委员会2018年第四次会议召开，审议并原则通过《白马寺释源大道总体规划设计方案》《龙门石窟景区东北出口片区概念规划设计》等。

昨日，市城乡规划委员会2018年第四次会议召开，审议并原则通过《白马寺释源大道总体规划设计方案》《龙门石窟景区东北出口片区概念规划设计》等。

市长、市规委会主任刘宛康主持会议，市规委会副主任王琰君、曾丹梅，市规委会委员等参加会议。

释源大道北起白马寺，跨陇海铁路和中州东路，南接洛河。按照规划，白马寺门前东西向广场长600米，宽155米；释源大道长880米，宽108米，建筑总体将以传统风格为主，将有效完善白马寺与中州东路之间的文旅业态，提升旅游配套、交通疏导等功能。

高水平建设龙门石窟景区东北出口片区，是提升龙门园区整体质量和辐射带动力的重要内容。下一步，龙门石窟东北出口片区将通过“龙门石窟+文旅小镇+文创小镇”的模式，提升景区文化旅游功能，完善景区配套服务。同时，该区域将新建东山大道等道路，增加东北服务区车辆出入口数量，使该区域形成环路系统，提升交通效率。

会议还原则通过《洛龙区天鸿君邑住宅小区规划设计方案》《伊滨区绿都雅园项目规划设计方案》《高新区路劲御城二期B区项目规划设计方案》《中国电信洛阳分公司综合楼扩建项目设计方案》《银隆青春里建筑规划设计方案》等，并就进一步完善提升相关规划提出要求。

会议强调，要认真贯彻落实党的十九大精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，不断完善城市功能，提升城市品质，更好惠及百姓。要按照“保护固态、传承活态、激活业态”的要求，进一步完善龙门、白马寺等项目周边配套，拉长产业链条，形成辐射效应，讲好洛阳故事，提升旅游品牌。（洛阳日报记者 李东慧）