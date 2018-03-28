游云波：模特队里秀出别样夕阳红

昨日，首届中国·洛阳牡丹杯“一带一路”旗袍大赛暨海峡两岸(洛阳)旗袍文化高峰论坛在洛邑古城开幕。活动现场，一支身着靓丽旗袍的老年大学模特队备受关注。队员们踩着高跟鞋，跟随音乐的节拍，走起模特步来风姿绰约、优雅大方。

游云波

昨日，首届中国·洛阳牡丹杯“一带一路”旗袍大赛暨海峡两岸(洛阳)旗袍文化高峰论坛在洛邑古城开幕。活动现场，一支身着靓丽旗袍的老年大学模特队备受关注。队员们踩着高跟鞋，跟随音乐的节拍，走起模特步来风姿绰约、优雅大方。

这支模特队队员平均年龄在56岁左右，但现场每一个看她们表演的人，都很难在她们身上找寻到岁月留下的沧桑，只有越陈越醇美的韵味。

今年60岁的游云波，是该模特队中的一名老队员。退休至今，她已在模特队坚持了整整8年，每周都雷打不动地进行形体训练，是队伍里的佼佼者。

为何会加入老年模特队？游云波说，刚退休那会儿，她觉得很无聊，每天都没精打采的。后来，经朋友介绍加入了这支老年大学模特队，她起初就是抱着试一试的心态，没想到跟大家相处得特别融洽。

“坚持训练多年，不仅身体好了，还认识了很多年纪相仿的朋友，每天都是乐呵呵的。”游云波说，她现在还经常拉上左邻右舍，免费教走模特步，发动大家一起出门健身。

虽然退休了，但发挥点儿余热，让身边的人都越活越年轻，越活越有劲儿，是游云波的心愿。（洛阳晚报记者 李雨璐/文 张怡熙/图）