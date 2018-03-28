“古津墨韵”孟津女美术家优秀作品展在洛阳美术馆开展

28日，有两场高水平画展——“古津墨韵”2018孟津女美术家优秀作品展及“心浴阳光”王雅君油画风景展分别在洛阳美术馆三楼展厅和二楼展厅开展。

市民在洛阳美术馆看画展

28日，有两场高水平画展——“古津墨韵”2018孟津女美术家优秀作品展及“心浴阳光”王雅君油画风景展分别在洛阳美术馆三楼展厅和二楼展厅开展。

“古津墨韵”2018孟津女美术家优秀作品展，由孟津县委宣传部、洛阳市美术家协会、洛阳美术馆、洛阳市女美术家联谊会、孟津县文明办、孟津县文广新局、孟津县妇联等单位主办，共展出孟津女画家的画作80多幅，涉及花鸟、人物、山水等内容，展出持续至4月1日。“心浴阳光”王雅君油画风景展，由洛阳市美术家协会、洛阳美术馆主办，洛阳市女美术家联谊会承办，共展出获大奖的山东籍女画家王雅君的油画作品46幅，展出持续至3月31日。

这两场画展均为洛阳美术馆洛阳市女美术家联谊会展览月的专项活动，展出期间，市民可免费参观。（洛阳晚报记者 杨凤轩 通讯员 牛珂 文/图）