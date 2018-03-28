首台国产钢轨铣磨机器人“洛阳造”

“嗞嗞嗞……”近日，伴随着清脆的金属铣磨声，在位于高新区的洛阳拓博尔铁路设备有限公司车间，一台钢轨铣磨机器人缓缓移动，所过之处，锈迹斑斑的老钢轨瞬间铮亮如新。

洛阳拓博尔公司研制的我国首台钢轨铣磨机器人 记者 张锐鑫 摄

“嗞嗞嗞……”近日，伴随着清脆的金属铣磨声，在位于高新区的洛阳拓博尔铁路设备有限公司车间，一台钢轨铣磨机器人缓缓移动，所过之处，锈迹斑斑的老钢轨瞬间铮亮如新。

“机器运行稳定，铣磨精度合格，各项技术指标达标……”机器人领域专家、公司董事长刘博的鉴定结论，标志着我国首台自主研发的钢轨铣磨机器人成功在我市下线！

来自北京中关村的北京拓博尔轨道维护技术有限公司，是2016洛阳创业之星大赛一等奖获奖企业。2016年7月，该公司注册成立了洛阳拓博尔铁路设备有限公司，并与中车洛阳机车有限公司联合研发世界首台双动力钢轨铣磨车，助力我国铁路钢轨铣磨重大设备实现国产化替代。

该公司技术总监岳红强介绍，高铁、地铁、城铁等的钢轨在经过三年以上的高强度使用后，会出现不同程度的形变，业界将其形象地称为“波浪轨”“鱼鳞轨”“肥边”等，会造成车辆行驶平顺度、舒适度和安全性降低，增加行驶能耗。为延长钢轨寿命，需要钢轨“修理师”铣磨车对其进行铣磨。

目前，国内的钢轨养护主要靠钢轨打磨车或钢轨铣磨车。其中，钢轨打磨车存在作业效率低、产生大量火花有火灾隐患、产生大量粉尘、工作环境恶劣等问题；钢轨铣磨车则依赖进口，全世界仅奥地利和德国的少数公司有能力生产，每台售价约1亿元，采购及使用维护成本过高。

2016年以来，拓博尔公司研发团队通过自主创新，研发出钢轨铣磨机器人，攻克了铣削装置设计技术、作业单元控制技术、集屑装置设计等技术工艺，铣磨精度达到行业领先的0.01毫米。同时，搭载该机器人的钢轨铣磨车投产后，预计售价仅为国外同类产品的一半。

除打破进口垄断外，智能化程度高也是这款钢轨铣磨机器人的一大亮点。铣磨前，先使用探测精度达到0.001毫米的传感器对钢轨进行激光探测，构建钢轨轮廓。然后，再利用企业自主研发的智能“自裁决”控制算法，得出最优化的铣磨方案。整个过程无须人工干预即可完成，大大提高了铣磨效率。

随着我国轨道交通建设的快速发展，钢轨铣磨设备市场容量将达百亿级。下一步，该公司将利用中车洛阳机车有限公司车体设计制造优势，将该产品搭载于电网和锂电池双驱动的钢轨车辆，打造更节能减排、行驶更稳定的世界首台双动力钢轨铣磨车，为钢轨铣磨重大装备国产化作出新贡献。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 刘岳纳）