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洛阳男子与他人起纠纷 报假警找民警“撑腰”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-29 08:31

　　昨日，小记从重庆路派出所得知一件事儿：男子鲁某(化名)报警称有人被打死了，民警到场发现他报假警，更荒唐的是，他报假警竟是想让民警到场给自己“撑腰”。

　　22日下午，重庆路派出所接指令称，一男子报警称涧西区某村村委会门口有人被打死了。接警后，民警立即赶往事发地点。

　　令民警感到疑惑的是，他们到达现场后既没见到报警人，也未发现相关警情。“我们询问附近村民得知，村里没发生任何突发事件。”民警说，他们数次回拨报警电话，对方一直不接听电话。

　　随后，民警在事发地周围继续走访，并联系报警人。十分钟后，报警人接了电话并来到现场。民警说，报警人是一名中年男子，满身酒气，连话都说不清，他们细看觉得对方眼熟，经查，男子正是此前多次酒后报假警的鲁某。

　　鲁某醒酒后，交代了自己与他人产生纠纷，自认为受了委屈，这才拨打110谎报警情，想让民警到场为自己“撑腰”。民警说，鲁某的行为涉嫌妨害公安机关正常的工作秩序，警方依法对其做出行政拘留十日的处罚。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 任浩）
[ 责任编辑：崔利利]
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