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洛阳一辆货车马路上漏油 七八个路人被撂倒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-29 08:16

　　昨日，市民王先生告诉小记一件事儿：我早上骑电动车回家，看到路上有道黑乎乎的东西，以为是水，谁知刚一接触，哧溜一下滑倒了。

　　昨日8时许，王先生骑电动车沿王城大道从北向南走，到洛龙区田山村附近时，远远看到一道黑乎乎的东西，环卫工人正往上撒土，没等王先生仔细考虑，电动车刚一沾到黑色东西就滑倒了。

　　环卫工人将王先生扶起后，他才看到路边已坐了七八个人。环卫工人说，路上的黑色东西是一辆大货车漏的机油。

　　昨日9时许，记者来到现场看到，王城大道西半幅通道有道宽约1米、长约300米的油迹。环卫工人张先生说，他们从6时30分一直忙到现在，还没清扫完毕。

　　顺着油迹，记者找到了一辆漏油的红色货车，两名工人正在修理发动机。司机刘先生说，货车从5时许就开始漏油了，他当时没发现，后来听到发动机传来异响，这才赶紧停车检查。发现漏油后，刘先生和环卫工人一块儿用土覆盖机油，但还是有路人摔倒。

　　记者看到，经市交警支队事故大队七中队民警现场调解，多名路人在领取了赔偿金后先后离开。昨日11时许，道路恢复正常通行。（洛阳晚报记者  山军伟）
[ 责任编辑：崔利利]
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