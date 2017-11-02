洛阳中心城区今年重点实施十余项规划编制工作

今年，中心城区将重点实施《“一中心六组团”空间发展规划》等十余项规划编制工作，完成城市建筑风貌设计导则，全面提升城市品位。这是记者从昨日召开的全市城乡规划工作会议上获悉的。

今年，中心城区将重点实施《“一中心六组团”空间发展规划》等十余项规划编制工作，完成城市建筑风貌设计导则，全面提升城市品位。这是记者从昨日召开的全市城乡规划工作会议上获悉的。

中心城区提品质

今年，市城乡规划局将进一步贯彻落实市委、市政府加快构建现代城镇体系、现代基础设施体系相关要求，统筹抓好总体规划、专项规划、详细规划和城市设计。

在中心城区规划引领方面，今年重点实施十余项规划编制工作，着力提升城市品位。

战略规划、总体规划

完成五期城市总体规划纲要成果，并按程序逐级上报审批；审议批准《“一中心六组团”空间发展规划》。

专项规划、城市“双修”规划

完成洛阳市城市“双修”总体规划、洛阳市中心城区夜景照明专项规划、洛阳市中心城区五线(蓝线、紫线、黄线、绿线、红线)专项规划和中心城区王城大道、中州路、九都路、开元大道等二十条路“双修”提升系统规划。

重大基础设施项目规划

深化高铁龙门站综合交通枢纽规划成果，同步完成洛阳机场综合交通枢纽规划、洛阳火车站综合交通枢纽规划、涧西谷水综合交通枢纽规划和轨道交通控制中心规划设计方案。

此外，我市今年还将完成《洛阳市中心城区交通拥堵综合治理规划》编制，加快推进地铁2号线规划建设，做好光武大道北延、洛伊快速通道、洛偃快速通道、瀍涧大道等重大市政道路和游园、综合管廊规划设计方案。

县乡规划重特色

我市正着力构建中心城区、县城、中心镇特色镇、美丽乡村四级城镇体系。在县乡规划方面，今年，各县(市)将全面完成总体规划报批，并完成特色商业区及商务中心区规划工作，真正实现“规划引领”。

其中，作为全省百城建设提质工程试点县(市)，偃师市、孟津县、新安县今年将着力把百城建设提质与文明城市创建、城市“双修”结合起来，在上半年完成总体城市设计和县城给水、排水、通信设施、消防设施及教育布局等33项专项规划编制。

此外，今年我市还将完成全市32个中心镇总体规划修编工作，推动完成110个历史文化名村、传统村落、美丽乡村及建设活动频繁村庄的规划编制，尤其将加强历史文物及古建筑保护。

城市风貌更彰显

城市风貌，最能体现城市品位。

今年我市规划部门将着力开展城市设计，加强对城市空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性的研究，完成洛阳市中心城区城市建筑风貌设计导则、高铁龙门站周边城市设计和伊滨版块核心区域城市设计，提炼具有洛阳特色的城市风貌。

市城乡规划局相关负责人表示，今年我市还将积极对历史文化街区和历史建筑进行普查并建立历史建筑遗产数据档案，对已明确的87处历史建筑，组织专家进行认定、测绘，加快公布历史建筑名录，建好台账、建立档案和挂牌管理。

同时，结合隋唐洛阳城国家历史文化公园整体规划建设工作，规划部门将积极挖掘整理隋唐建筑文化、鼓励建筑设计继承创新，推进“城市修补、生态修复”工作，延续城市文脉。

规划服务更高效

今年，规划部门还将在提高服务效能上下更大功夫。

——行政审批更快。按照“放管服”改革要求，及时修订《规划行政审批办事指南》，确保所有的行政审批业务在窗口实现“统进统出”和“一站式”服务，切实提高群众满意度。

——管理体制更优。今年将在乡镇一级建立规划、土地、建设“三所合一”的规划管理机构，解决村镇规划管理不到位和缺位问题，实现规划管理全覆盖，保障美丽乡村建设按规划落实到位。

——公开程度更高。今年将结合即将投用的市规划展览馆，加大“阳光规划”力度，建立完善主动公开和依申请公开制度，做好规划批前、批后公示，更好保障市民群众对重要规划的知情权、参与权和监督权。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 游进南）