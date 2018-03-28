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郁闷！手机刚办新卡 讨债电话频骚扰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-29 08:16

　　近日，市民赵先生拨打本报热线66778866说：前几天，我新办了一张手机卡，哪知天天有人打电话追债，严重影响我正常的工作和生活，太郁闷了。

　　赵先生告诉小记，3月18日，他在涧西区天津路一通信运营商营业厅新办了一张尾号为4739的手机卡。“自从用了这个号码，每天都会接到追债电话或短信，对方在寻找一名姓高的男子还钱。刚开始，我还会耐心解释，可几天下来，追债电话仍不断，我感到身心俱疲。”赵先生说，更让人气愤的是，有些讨债人还发来带有恐吓或诅咒的短信。

　　赵先生拨打通信运营商的客服电话反映情况后，客服人员解释，被追债的高姓男子可能是这个手机号码的原主人，不过，目前，这个号码已经实名登记在赵先生的名下，他可放心使用。

　　小记联系这家通信运营商洛阳分公司一名工作人员得知，类似赵先生遇到的情况并非个例，确实给一些用户带来影响。

　　“因为号码资源有限，所以号码一般都会重复使用。”工作人员说，一般情况下，电话号码在停机后会冻结3个月，然后重新投放市场。如果消费者遇到恶意骚扰，可拨打110进行举报，也可通过手机相关设置功能限制一些号码呼入。如果消费者不想使用他人用过的号码，建议选择新开设的号段。(洛阳晚报记者 郭学锋)
[ 责任编辑：崔利利]
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