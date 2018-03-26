“父子俩闹矛盾十年没见面”续：可请老人的朋友来调解

一对父子因电视问题引发矛盾，之后10年没再见面，后经社区工作人员的调解，他们终于和好。(详见本报3月26日A13版)这件事引发不少社区负责矛盾调解的工作人员和志愿者的共鸣，他们的讲述和积累的经验，希望能对读者朋友们如何经营家庭生活有所借鉴。

一对父子因电视问题引发矛盾，之后10年没再见面，后经社区工作人员的调解，他们终于和好。这件事引发不少社区负责矛盾调解的工作人员和志愿者的共鸣，他们的讲述和积累的经验，希望能对读者朋友们如何经营家庭生活有所借鉴。（>>>父子俩闹矛盾十年未见面）

不少社区工作人员坦言，家庭矛盾其实更难调解

“都说家不是讲理的地方，这话没错。”近日，涧西区长安路三社区一位志愿者说，她曾调解过一起矛盾，老两口一把年纪了闹离婚。起因是男方久病在床，心情烦闷，动手打了老伴儿，这让老伴儿伤透了心，男方既拉不下脸承认错误，又不想离婚。她前后调解了很长时间，两个人才和好。

除了夫妻矛盾，老人和子女闹矛盾也是社区工作人员经常要面对的情况。

42岁的陈女士是老城区一社区的网格长，她说，她所在的辖区有一位八旬老人，丧偶后长期在女儿家生活，一天，俩人因琐事发生争吵，女儿一气之下把老人送回老人自己家。网格长知道后，先安排邻居和辖区志愿者时常上门照看老人。“我和老人的女儿聊过几回，发现她对母亲的积怨由来已久，只能慢慢做工作。”陈女士说。

西工区八一北路社区工作人员说，很多人抱着家丑不可外扬的心理，对自家矛盾遮遮掩掩，等找到社区调解时，矛盾往往已到很难化解的程度。另外，家庭矛盾因有亲情这层关系，对当事人双方的伤害也更大，所以调解起来更需要花费一番精力。

别把任性当理所当然，必要的情感表达不能少

“父子俩看似是因为电视闹矛盾，其实这可能只是一个诱因。”洛阳市婚姻家庭咨询师协会发起人、心理咨询师张素霞说，对每个人而言，家是最放松的港湾，可如果不注意维系，家庭关系也可能受到伤害。很多矛盾的爆发，其实都是积累所致的，平时的不满得不到及时沟通和解决，就会成为心病并最终爆发。

比如，现在很多上班族辛苦工作一天，回家后认为终于不用像对待外人一样客套了，便把家人当成了可以随意发泄的对象。“发泄的一方认为，家人应该包容自己的任性，可是为什么不想想，对方忙了一天，其实也很累呢？”张素霞说。

在张素霞看来，家庭矛盾无论闹得多狠，背后割舍不开亲情、血缘，如果稍加注意，就能在源头予以避免。“有句话说得很有道理，‘把家人像朋友一样对待’。”她说，家庭成员不要把家人的付出当成理所当然，一句“谢谢”，一句道歉，这些必要的情感表达不能少。

遇到家庭矛盾咋调解，听听社区专业人士的建议

在我市不少社区，都有专门负责矛盾调解的“矛调专干”，他们处理过各类家庭纠纷，比较有经验。在采访中，记者通过他们的讲述总结了一些方法，希望能对您有所借鉴。

●夫妻之间的矛盾

两口子尤其是老年夫妻吵架，一般都不是原则性的矛盾，千万别像比赛一样“比谁的声音高”，避免矛盾激化。男方可以用沉默缓和气氛，等到风平浪静了再理论；如果两个人说不到一起，就继续放一放，隔几天再议，千万不要造成二次伤害。另外，建议夫妻俩轮流当家，只要不触犯原则，这事儿你拿主意，那么另一件事就让另一方拿主意。

●老人和子女之间的矛盾

无论是哪方的责任，建议找个年龄比较大、对家庭情况比较了解的第三者来处理，比如老人的好朋友、社区热心人等。对于老人来说，第三者的年龄和自己相仿，说话能说到心坎儿上，容易接受；对于子女来说，从心里会尊重和接受比自己年龄大的第三者的劝导，不会再认死理。另外，如果子女有心道歉却又拉不下面子，第三者可以起到桥梁的作用。

●兄弟姐妹之间的矛盾

如果不是因为房产、继承这些非要闹到法庭才能见分晓的事情，建议双方采取角色互换的方式，设身处地地为对方考虑。可以请熟悉家庭情况的邻居帮忙,从亲情角度出发进行劝导，以情动人能起到很好的效果。

●婆媳之间的矛盾

婆媳相处好不好，与婆婆的儿子有直接的关系。身兼儿子和丈夫两种角色，男士要学会当“消防员”“润滑剂”，平衡好双方的关系。若儿媳对婆婆的某些做法不满，可以让丈夫和婆婆沟通，这种方法同样也适用于婆婆，婆媳之间尽量不要正面交锋。另外，在处理矛盾时，要不偏不倚、客观公正，这样才不会伤害彼此。

此外，当您遇到家庭矛盾无法解决时，不妨求助社区。社区调解的作用就是把矛盾化解在初期，以免导致更严重的后果。很多时候自己不方便说的话，请旁人从中说和，问题更好解决。（洛阳晚报记者 李岚）