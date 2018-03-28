洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳天气：今日气温8℃到23℃ 或有春雨添“湿”意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-29 08:11

　　　昨天，小记在微博上看到有网友提到一个伤感的话题：“春装还没有机会亮相，没来得及减掉的赘肉就要提前曝光。”作为男性，小记觉得这主要是美女遇到的问题。

　　说到美女，小记想起了《红楼梦》里面的林黛玉和花袭人，前者是女主角，后者是贾宝玉的贴身丫鬟。这两个美女的共同之处在于，她俩的生日在同一天，即农历二月十二，这一天是明清时盛行的花朝节。

　　花朝节，也叫花神节，俗称百花生日。花的本字是“华”，“华”的本义是花，也有人认为是指牡丹花。

　　相传春秋时期的《陶朱公书》记载了花神的生日：“二月十二为百花生日，无雨，百花熟。”南宋杨万里《诚斋诗话》记：“东京(今河南开封)二月十二花朝。”曹雪芹以农历二月十二花朝节为林黛玉的生日，隐喻黛玉为百花之神。袭人的生日也是这一天，是因为她姓花，名又取自陆游诗句“花气袭人知骤暖”。黛玉、袭人也是与宝玉关系很密切的女性，便被作者刻意安排生在同一天了。

　　昨天就是农历二月十二花朝节。小记认为，北宋时的东京开封“二月十二花朝”，那么西京洛阳也应该是同一天花朝。顾名思义，到了花朝节，我们将迎来百花盛开。

　　天气的变化，总会导致风吹花落，“花谢花飞花满天”。根据最新的气象资料分析，受高空偏南气流和地面冷空气影响，我市云系增多，气温较前期有明显下降。市气象台预计，我市今天多云，局部地区有阵雨，东北风逐渐增加至4级到5级，气温8℃到23℃；明天多云，部分地区有阵雨，偏东风2级到3级，气温9℃到21℃。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]害怕拔智齿？这样的智齿让人“痛的要命”
  • ·[健康]春天到，儿童常见传染病已悄然来袭，速点！
  • ·[健康]心衰的隐形杀手--便秘，我们治疗有一招
    		•
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
        对于只有三天时间的清明小长假，自驾游的目的地一定要选择远近适中的，以早晨出发中午之前到、路程在400公里...
  • ·外出旅行用好手机APP 省事省心又省钱
  • ·牡丹花开亲朋来去哪里吃 洛城美食街区任您选
  • ·六成多人旅途中每天睡不够7小时
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 今年洛阳将完成伊滨新城核心区域城市设计
  • 洛阳中心城区今年重点实施十余项规划...
  • 洛阳牡丹渐次开放 棚内牡丹盛开
  • 今天，我们迎接20位“最可爱的人”回家
  • 又中奖！体彩大乐透再爆5注头奖 洛阳...
  • 牡丹文化节期间，洛阳城市区客房标准...
  • 中国第一比丘尼——净检
  • 洛阳市城乡规划委员会2018年第四次会...
  • 以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
  • 日照—濮阳—洛阳原油管道工程开工
    		•
    百姓呼声
    市公安局：洛阳市各印章刻制点名称及地址
    建议中州西路与陇北二路交叉口安装红绿灯
    精彩图片
    洛阳机场航线正加密 方...
    洛阳牡丹渐次开放 棚内...
    伊河岸边好风光
    洛阳交警开车进学校 学...
    精彩热帖

    万枝丹彩灼春融

    心存美好 一路繁花

    醉人春色

    今年首拍牡丹花
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605