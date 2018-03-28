洛阳天气：今日气温8℃到23℃ 或有春雨添“湿”意

我市今天多云，局部地区有阵雨，东北风逐渐增加至4级到5级，气温8℃到23℃；明天多云，部分地区有阵雨，偏东风2级到3级，气温9℃到21℃。

昨天，小记在微博上看到有网友提到一个伤感的话题：“春装还没有机会亮相，没来得及减掉的赘肉就要提前曝光。”作为男性，小记觉得这主要是美女遇到的问题。

说到美女，小记想起了《红楼梦》里面的林黛玉和花袭人，前者是女主角，后者是贾宝玉的贴身丫鬟。这两个美女的共同之处在于，她俩的生日在同一天，即农历二月十二，这一天是明清时盛行的花朝节。

花朝节，也叫花神节，俗称百花生日。花的本字是“华”，“华”的本义是花，也有人认为是指牡丹花。

相传春秋时期的《陶朱公书》记载了花神的生日：“二月十二为百花生日，无雨，百花熟。”南宋杨万里《诚斋诗话》记：“东京(今河南开封)二月十二花朝。”曹雪芹以农历二月十二花朝节为林黛玉的生日，隐喻黛玉为百花之神。袭人的生日也是这一天，是因为她姓花，名又取自陆游诗句“花气袭人知骤暖”。黛玉、袭人也是与宝玉关系很密切的女性，便被作者刻意安排生在同一天了。

昨天就是农历二月十二花朝节。小记认为，北宋时的东京开封“二月十二花朝”，那么西京洛阳也应该是同一天花朝。顾名思义，到了花朝节，我们将迎来百花盛开。

天气的变化，总会导致风吹花落，“花谢花飞花满天”。根据最新的气象资料分析，受高空偏南气流和地面冷空气影响，我市云系增多，气温较前期有明显下降。市气象台预计，我市今天多云，局部地区有阵雨，东北风逐渐增加至4级到5级，气温8℃到23℃；明天多云，部分地区有阵雨，偏东风2级到3级，气温9℃到21℃。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖)