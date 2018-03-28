今日下午，由洛阳市轨道交通有限责任公司组织的“2017年度洛阳地铁建设十大感动人物”揭晓。

洛阳网讯 今日下午，由洛阳市轨道交通有限责任公司组织的“2017年度洛阳地铁建设十大感动人物”揭晓。

去年6月开工的洛阳地铁1号线建设进展顺利。18座车站中有10座车站已经完成围护结构施工，其中6座车站正在进行主体结构施工；两台盾构已投入区间掘进施工，累计掘进600余米。

据了解，为发挥洛阳市轨道交通项目建设者的典型示范引领作用，经推荐申报、市轨道公司评选出“2017年度洛阳地铁建设十大感动人物”。他们有的背井离乡，却坚守建设一线；有的是土生土长的洛阳人，矢志不渝、无私奉献，将洛阳地铁建设视为自己的“圆梦工程”。（见习记者 谢娜娜）

1号线土建2标中铁指挥部常务副指挥长 董文奇

颁奖词

他，32载如一日，用创新创造引领发展，用胆识谋略攻坚克难，用责任忠诚书写人生。他，视责任如生命，把岗位当舞台，将奉献化动力，用责任、智慧和忠诚践行着自己的铮铮誓言，用担当、严谨和细致诠释着中铁人的企业情怀。南征北战写春秋，洛阳地铁再出发！他就是董文奇同志！

1号线土建1标03工区项目执行经理 陈峰

颁奖词

山高人为峰,路远脚更长。一位东北大汉，远离妻儿爹娘，2018年春节依然坚守战斗在洛阳地铁牡丹广场。他只有一个心愿：宁让汗水漂起船，不让工期拖一天，让洛阳人民早日实现地铁梦想！他就是陈峰同志！

1号线土建3标09工区项目经理 郭伟

颁奖词

他，是一个矢志不渝雕画祖国大地的平凡建设者；是一个为洛阳地铁默默奉献的国企员工。烈日炎炎下，他带领团队勘察现场、策划项目、制定方案；寒风刺骨中，他蹲点现场、优化工艺、推进施工。放弃春节回家和父母妻儿团聚，只为早日建成安全优质的洛阳地铁。他就是郭伟同志！

1号线土建2标05工区项目执行经理 张平

颁奖词

春夏秋冬中，总能看到他在施工现场挥汗如雨忙碌不歇的身影；严寒酷暑里，也能隔窗看到他整理资料挑灯夜战的辛劳。

他就像一颗默默无闻的螺丝钉，用艰辛和汗水诠释着可贵的生命价值；他又犹如一株坚韧不拔的小草，用顽强和拼搏彰显着不屈的人生信念。他就是张平同志！

1号线土建2标04工区项目经理 刘凯

颁奖词

他是地铁施工战线上一位年轻的老兵，从最基层的测量员干起，担任了几乎所有现场的技术、安全、生产管理岗位。从业十四载，走南闯北盼圆梦，终回洛阳修地铁。炎炎夏日流火天，率先实现围挡打桩；父亲骨折住院时，排好工序奔病房。一名一线施工人员的缩影，一个有社会责任感的国企员工！他就是刘凯同志！

1号线土建1标01工区党工委书记 高云良

颁奖词

他不忘使命，甘于奉献，从一名“铁道兵”战士成长为一名连长。

他脱下军装，换上工装，从一名技术员成长为党工委书记。一路走来，他不忘初心、砥砺前行，带领“铁军团队”奋战在洛阳地铁1号线，续写铁军新篇章。他就是高云良同志！

1号线土建3标08工区项目执行经理 杨士勇

颁奖词

他带领的团队实现了“地铁1号线塔湾站首个围挡全封闭的车站”“两车站同时顺利试桩开钻”“第一个开始围护桩施工”“第一个土石方开挖” “第一台盾构机“牡丹一号”顺利始发”，施工进度领跑全线。他已近知天命的年龄，仍兢兢业业，奋斗在地铁建设最前沿。他就是杨士勇同志！

中铁隧道勘测设计院有限公司项目总工 付增

颁奖词

他工作刻苦，忠于职守，经常加班夜战，吃住在工作一线。他谦虚谨慎，踏实能干，精心做好设计，交出满意方案。他以实干者的名义，在设计的战场上，始终保持着冲锋的形象。他就是付增同志！

中国铁路设计集团有限公司项目副经理 李超

颁奖词

争分夺秒抢设计，精益求精改材料；严谨组织抓策划，细致耐心搞协调；为工作舍小家为大家，为团队严把技术质量关，只为成就设计人的那一份坚守。他就是李超同志！

河南长城铁路工程建设咨询有限公司项目总监 赵峰

颁奖词

他也是一个东北硬汉，带领团队认真履职、注重协调，坚持原则、敢于担当，严把技术质量关、安全生产关、施工管理关。点点滴滴敢较真，一丝不苟抓全程，为业主守住阵地，帮施工单位拾遗补缺，规范心中记，红线不可逾。他就是赵峰同志！

